Askere alım emirlerini yaktılar

İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun müzakereler için gelecek aya ertelediğini duyurmasına rağmen hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı bu hafta da sokaklara çıktı. Başta Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa, Ra’anana ve Netanya gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Protestoları organize eden gruplardan “Şemsiye Hareketi”, yaptığı yazılı açıklamada, “demokrasiyi savunmak için İsrail’in dört bir yanında düzenlenen gösterilerin 13. haftasında, Tel Aviv’de 230 bin, ülke genelinde 450 binden fazla kişinin sokağa indiğini” duyurdu. Açıklamada, Başbakan Netanyahu’nun yargı düzenlemesini erteleme kararı alarak “protestocuları uyutma girişiminin başarısız olduğunu” ifade eden Şemsiye Hareketi, “İsrail’in, demokratik bir devlet olduğunu garanti edene kadar sokaklarda olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Bu haftaki gösterilerde, ABD bayraklarının bulunması da dikkati çekti. Çok sayıda göstericinin İsrail bayrağı ile ABD bayrağı taşıması, ABD Başkanı Joe Biden’ın, hükümetin yargı düzenlemesi konusunda “çok endişeli olduğu ve İsrail’in bu yolda devam edemeyeceği” yönündeki sözlerinin ardından dikkati çekti.