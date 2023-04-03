Askere alım emirlerini yaktılar

İsrail’de protestoculardan geri adım yok.
İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun müzakereler için gelecek aya ertelediğini duyurmasına rağmen hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı bu hafta da sokaklara çıktı. Başta Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa, Ra’anana ve Netanya gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Protestoları organize eden gruplardan “Şemsiye Hareketi”, yaptığı yazılı açıklamada, “demokrasiyi savunmak için İsrail’in dört bir yanında düzenlenen gösterilerin 13. haftasında, Tel Aviv’de 230 bin, ülke genelinde 450 binden fazla kişinin sokağa indiğini” duyurdu. Açıklamada, Başbakan Netanyahu’nun yargı düzenlemesini erteleme kararı alarak “protestocuları uyutma girişiminin başarısız olduğunu” ifade eden Şemsiye Hareketi, “İsrail’in, demokratik bir devlet olduğunu garanti edene kadar sokaklarda olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Bu haftaki gösterilerde, ABD bayraklarının bulunması da dikkati çekti. Çok sayıda göstericinin İsrail bayrağı ile ABD bayrağı taşıması, ABD Başkanı Joe Biden’ın, hükümetin yargı düzenlemesi konusunda “çok endişeli olduğu ve İsrail’in bu yolda devam edemeyeceği” yönündeki sözlerinin ardından dikkati çekti.
Tel-Aviv’de ABD bayraklarıyla yürüdüler
Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv’de on binlerce protestocu, Kaplan Caddesi’ndeki Hükümet Kompleksi’nin önünde toplandı. Gösterilerin yapıldığı alana, Netanyahu’nun başbakanlığı aleyhinde İngilizce “Suç Bakanı” (Crime Minister) yazılı dev pankartlar asıldı. Gösterilere katılan İsrailli gençlerin kendilerine gönderilen askere alım emrini yırttıkları görüldü. Netanyahu’nun tartışmalı yargı reformu adımının özellikle İsrail ordusu içinde rahatsızlık oluşturduğu biliniyor. Ülkede özellikle ‘yedek asker’ görevinde bulunan çoğu kişinin belirli periyodlarda katılmaları gereken eğitimlere katılmayı reddettikleri ve bunun ülkedeki güvenlik teşkilatında endişe oluşturduğu da biliniyor. Netanyahu’nun geri adım atmasında ordu içindeki rahatsızlığın kamuoyuna duyurulmasının önemli etkisi olduğu kaydediliyor. Filistin toraklarını işgal altında tutan İsrail’de ordusunun siyaset üzerinde önemli etkisi olduğu biliniyor.
İşgalci güçten Aksa’ya baskın
İsrail polisi dün Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi elektrikleri keserek Kıble Mescidi’nde itikafta olan Filistinlileri dışarı çıkmaya zorladı. Filistinliler ise mescidin kapılarını kapatarak İsrail polisine engel olmaya çalıştı. İsrail güçleri ve fanatik Yahudi yerleşimciler, sık sık Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek Filistinlileri kışkırtmaya çalışıyor. İsrail polisi, 26 Mart’ta da Mescid-i Aksa’ya girmiş, Kıble Mescidi’nde namaz kılan ve itikafta olan Filistinlileri güç kullanarak dışarı çıkarmış ve itikaftakilerden 2 kişiyi gözaltına almıştı.