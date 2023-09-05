Askeri darbe sonrası Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu Gabon'un üyeliğini askıya aldı

Fransa’da yeni eğitim öğretim yılı, okullarda abaya tarzı uzun elbiseler giyilmesinin yasaklanması dolayısıyla yaşanan tartışmaların gölgesinde başladı. Sosyal medyada, okul yöneticilerinin öğrencileri sıraya koyup kıyafetlerinin uzunluğunu kontrol ettiği çok sayıda fotoğraf yayınlandı. Fransa daha önce ilk ve ortaokullarda başörtüsünü yasaklamıştı.