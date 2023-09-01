Askeri yönetime süre verildi mi? ECOWAS'tan Nijer açıklaması

ECOWAS’tan yapılan açıklamada, Fransızca olan ve AFP tarafından üretildiği iddia edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve "sahte haber" olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Nijerya'nın 1999'da askeri devlet başkanı tarafından başlatılan 9 aylık geçiş döneminin ardından sivil yönetime döndüğünü belirterek, "Nijer'in askeri makamlarının samimi olması halinde bunun ülkede de tekrarlanmaması için hiçbir neden göremiyorum." ifadesini kullanmıştı.