Dünya Asla merhamet etmeyin
ASYA

Asla merhamet etmeyin!

Uygur Türkleri’ne baskı ve işkence uygulayan Çin yönetiminin yol haritası ve planlarını gösteren 403 sayfalık gizli belgeler basına sızdı. New York Times’ın yayınladığı belgelere göre Çin hükümeti ABD’nin 11 Eylül sonrası “terörle savaş” politikasını örnek aldı. Devlet Başkanı Şi Cinping gizli kayıtlarda güvenlik birimlerine “asla merhamet göstermeyin” diye talimat veriyor. Belgelerde İslam’ın yayılmasını önlemek için önlem alınması da isteniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Birleşmiş Milletler'e göre 1 milyon civarında Müslüman Uygur Türk'ü, Çin'in 'eğitim merkezi' olarak dünyaya lanse ettiği toplama kamplarında tutuluyor.
Birleşmiş Milletler'e göre 1 milyon civarında Müslüman Uygur Türk'ü, Çin'in 'eğitim merkezi' olarak dünyaya lanse ettiği toplama kamplarında tutuluyor.

Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer azınlıklara uyguladığı baskı politikalarına ve bölgedeki toplama kamplarına yönelik resmi belgeler ortaya çıktı. Çin yönetimine ait 403 sayfalık resmi belge basına sızdırıldı. New York Times tarafından yayımlanan belgelerde, Çin yönetiminin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki güvenlik birimlerine, nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair verdiği detaylı talimatlar dikkati çekti. Gazete belgelerin, adını gizlemek isteyen Çin siyasi yönetimi içindeki bir isim tarafından sızdırıldığı belirtilmekte. Belgenin en az 200 sayfasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer Çinli yetkililerin, bölgedeki Uygur nüfusunun kontrolü ve aralıksız denetim yapılmasına ilişkin talimatları yer alırken, İslam'ın yayılmasını önlemek adına önlem alınması uyarısında bulunuluyor. Belgelerde, Pekin'in 11 Eylül 2001 sonrası Washington'ın tedavüle sürdüğü "terörle savaş" politikasını kopyaladığını da görülmekte.

"ASLA MERHAMET GÖSTERMEYİN" TALİMATI

Sızdırılan belgelerde, Şi Cinping, 11 Eylül saldırısı sonrası ABD'nin "terörle savaş" politikasını örnek alarak, bölgede yaşananları "terörizmle mücadele" olarak tanımlarken, güvenlik birimlerine "asla merhamet gösterilmemesi" talimatı veriyor. Belgede diğer yetkililerin de toplama kamplarını ve keyfi tutuklamaları meşrulaştıran yorumları yer alıyor.

"RADİKALLİK VİRÜSÜNE KARŞI TEDAVİ"

  • Belgede, yurt dışında eğitim alıp dönen Uygur gençlerinin yakından takip edilmesi ve ailelerinin nerede olduğuna ilişkin sorularına, "Çin devleti tarafından açılan eğitim okullarına götürüldükleri" cevabının verilmesi isteniyor. Gençlere, "Ailelerinin suçlu olmadığı fakat radikallik virüsüne karşı tedavi edildikleri ve eğitim aldıklarının" söylenmesi talimatının yer aldığı belgede, aynı aileler için "icaplarına bakılacak ve cezalandırılacak" ifadesi yer alıyor.

"SURİYE VE DEAŞ'TAN BAHSEDİN"

Belgede, ailesinin nerede olduğunu sormaya devam eden gençlere, Suriye'nin durumu ve DEAŞ'in verdiği zararlardan bahsedilmesi, aile üyelerinin durumlarının iyi olduğunun ve bu konuda Çin hükümetine teşekkür etmeleri gerektiğinin söylenmesi talimatı veriliyor. Bu gençlere, ailelerinin tutuldukları eğitim kamplarında puanlama sistemi olduğunun ve davranışlarının ailelerinin puanını düşürerek kamplarda daha fazla kalmaları ihtimalini artırdığının ifade edilmesi isteniyor.

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