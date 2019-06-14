Assange’ın ABD’ye iadesine imza

BBC’de Today Programme için konuşan Javid, “(Assange) Şu anda gerektiği gibi parmaklıkların ardında. ABD’nin bir iade talebi var, bugünkü duruşmadan önce ancak ben iade emrini imzaladım. Yarın mahkeme önünde olacak” dedi.

Kararın tamamen yargıda olduğunu dile getiren bakan, “Ben her zaman adaletin yerini bulduğunu görmek istiyorum ve elimizde meşru bir iade talebi var, bu nedenle imzaladım; ancak son karar mahkemenin” ifadesini kullandı.

175 YIL HAPİS CEZASI

Javid’in bu hamlesi, Assange’ın ABD’ye iadesi konusunda İngiltere yargısına kapıları açıyor. Assange’a, ABD’de son olarak ‘Casusluk Kanunu’ kapsamında milli savunma bilgilerini yasa dışı yollardan edindiği gerekçesiyle 17 yeni suçlama yöneltilmişti.

Bu suçlamalar arasında gizli kaynakların isimlerini edinmek ve yayımlamak da buluyordu. WikiLeaks kurucusu, kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan hüküm giymesi halinde 175 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Ağır sağlık sorunu yaşıyor

Julian Assange geçen ay ABD’ye iade sürecinin hazırlık duruşmasına sağlık problemleri nedeniyle katılmadı. Bugün görülmesi beklenen duruşma, bu şartlar nedeniyle Assange’ın tutulduğu Belmarsh Cezaevinde gerçekleştirilebilir. Assange, devlete ait gizli dosyaları sızdırmak için Amerikalı eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning ile işbirliği yapmakla suçlanıyor. Assange’nin kurduğu Wikileaks, 2010 yılında, ABD’nin Irak ve Afganistan’da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.