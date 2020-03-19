Dünya Asya ikinci dalga salgına karşı tetikte
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Asya ikinci dalga salgına karşı tetikte

Koromavirüs kaynaklı vaka sayısının azaldığı Asya ülkeleri ikinci dalga salgın ihtimali nedeniyle endişeli. Çoğu ülke için yurtdışından gelen

Haber Merkezi Diğer
Asya ülkeleri salgında ikinci dalga sebebiyle endişeli.
Asya ülkeleri salgında ikinci dalga sebebiyle endişeli.

Güney Kore, Çin ve Singapur, ülke dışından gelen kişilerde görülen vakalar nedeniyle ikinci bir koronavirüs dalgasıyla karşı karşıya.

Salgının çıkış yeri olan Çin'de dün Vuhan dahil ülke içi kaynaklı hiçbir koronavirüs vakasının görülmediği açıklandı. Bu, salgının seyri açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Fakat, yakın bir zaman önce Çin'e dönen kişiler arasında 34 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Singapur dün 47 yeni vaka açıkladı. Bu kişilerin 30'unun yurt dışından dönenler üçünün de yabancılar olduğu belirtiliyor.

Güney Kore'de vaka sayısı Perşembe günü yeniden artış gösterdi. Açıklanan 152 vakadan kaçının ülke dışı kaynaklı olduğu konusunda bilgi verilmedi.

Yurtdışından gelenler riskli

Japonya'da Çarşamba günü sadece üç yeni vaka rapor edildi. Şimdiye kadar 154 vakanın görüldüğü Hokkaido'da salgının durma noktasına gelmesi nedeniyle Şubat'tan beri devam eden acil durumun kaldırılacağı açıklandı.

Bununla birlikte yetkililer kent sakinlerini evlerinden çıkmamaya çağırdı.

Vali Naomiçi Suzuki, "Şimdiye kadar dışarı çıkmama konusunda katı önlemler uyguladık. Şimdiyse sosyal ve ekonomik faaliyetlerimize devam ederken enfeksiyonun yayılması riskini azaltma aşamasına geçeceğiz" dedi.

Uzmanlar, bu dört ülkede ülke içi kaynaklı vakaların sınırlanması konusunda büyük başarı sağlandığını ancak başka bölgelerde görülen artışın bu ilerlemeye sekte vurabileceğine dikkat çekiyor.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilere göre şimdiye kadar dünya genelinde 215.955 vaka görüldü ve bunların 8.749'u ölümle sonuçlandı.

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