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Dünya

Asya'da tansiyon giderek yükseliyor: ABD kritik bölgeye savaş gemisi sevk etti

ABD Donanması, bölgeye gönderdiği gemiyle ilgili açıklama yaptı. Gözlerin tekrar çevrildiği bölgede bulunan Tayvan'dan da mesaj geldi.

12:05 . 17/04/2023 Pazartesi
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Arşiv

Çin'in Tayvan etrafındaki üç günlük askeri tatbikatlarının ardından Asya'da sular yeniden ısınıyor.

Reuters'ın aktardığına göre her seferinde Tayvan'ın yanında olduğunu vurgulayan ABD, bölgeye savaş gemisi gönderdi.

ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'nda

ABD savaş gemisi USS Milius, pazar günü Tayvan Boğazı'ndan geçti. Bu ülkeye ait donanmadan yapılan açıklamada, geçiş, "rutin" şeklinde nitelendirildi.

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin, "hassas hedeflere saldırılar" uyguladığı tatbikatı geçtiğimiz pazartesi günü resmen sonlandırmıştı.

Güdümlü füze destroyeri

ABD Donanması'nın 7. Filosu, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Milius'un "uluslararası hukuka uygun olarak açık denizlerde seyrüsefer" gerçekleştirdiğini söyledi.

Geminin geçişi, ABD'nin "özgür ve açık bir Hint-Pasifik taahhüdünü" gösterdiği de belirtildi.

Tayvan: Boğazdaki durum normal

Tayvan Savunma Bakanlığı, geminin boğazdan kuzey yönüne doğru ilerlediğini ve geçişi sırasında boğazdaki durumun "normal" olduğunu ifade etti.

ABD Donanması, savaş gemilerini yaklaşık ayda bir kez boğazdan geçiriyor ve ayrıca tartışmalı Güney Çin Denizi'nde düzenli olarak benzer seyrüsefer özgürlüğü misyonları yürütüyor.


#Tayvan
#ABD
#savaş gemisi
#Çin
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