Asya'nın en zengin ailesinin oğlu evlendi: Onlarca siyasi ünlüler ve toplamda 320 milyon dolar

Asya'nın en zengin iş adamı Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani'nin düğün etkinlikleri Hindistan'ın Mumbai kentinde başladı. Anant ile ilaç devi Encore'un varisi Radhika Merchant'ın 4 günlük düğün töreni, Mart ayında başlayan ve Mark Zuckerberg ile Bill Gates'in de katıldığı gösterişli kutlamaların sonu anlamına geliyor. Çift, Rihanna ve Justin Bieber'in de sahne aldığı kutlamaların ardından bugün Jio adlı komplekste geleneksel Hindu töreniyle evlenecek. Dünyanın en zengin kişilerini de bir araya getirecek düğüne televizyon yıldızı Kim Kardashian, Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair gibi isimler de katılıyor. Ayrıca, Adele'nin düğünde sahne alacağı iddia edilirken düğüne kardeşi Khloé Kardashian ile katılacak olan Kim Kardashian'ın kuaförünü ve stil danışmanını beraberinde getirdiği konuşuluyor.

Aile resepsiyonlar verecek

Hindistan'ın sayılı zenginlerinden olan Ambani ailesinin Pazartesi günü çalışanları için vereceği son resepsiyondan önce hafta sonu konukları için büyük bir resepsiyon vermesi bekleniyor. Ayrıca, ailenin konukları Mumbai'ye getirmek için 3 adet jet kiraladığı açıklandı.

Düğün günlük hayatı etkileyecek

Akşam saatlerinde başlayacak düğün merasiminden kentte günlük hayatın durma noktasına gelmesi bekleniyor. Kent polisi düğünün gerçekleştirileceği alanın çevresinde de bazı trafik kısıtlamaları uygulanacağını duyurdu. Pazartesi gününe kadar, düğünün yapılacağı kompleksin bulunduğu alanda yerel saatle 13.00'ten gece yarısına kadar yalnızca düğüne katılacakların araçlarının girişine izin verilecek. Alınan karar bölgede yaşayanların tepkisini çekti.

Maliyeti açıklanmadı

Adından sıkça söz ettiren Ambani ailesi henüz düğünün maliyetini açıklamadı. Ancak, düğün organizasyon şirketleri dünyanın yakından takip ettiği aylar süren kutlamalar ve düğün töreninin maliyetinin şimdiden 132 milyon ila 156 milyon dolara mal olduğunu ifade ediyor. Rihanna'ya performansı için 7 milyon dolar, Justin Bieber'e ise 10 milyon dolar ödendiği iddia ediliyor.

Haziran ayında da kutlama yapılmıştı

Mart ayında başlayan kutlamalar çerçevesinde Ambani ailesi Haziran ayında da geniş katılımlı bir parti düzenlemişti. Backstreet Boys, Katy Perry ve Pitbull'un sahne aldığı kutlamalara 800 kişi katılmıştı.