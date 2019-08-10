Dünya Atambayev nezarethanede kalacak
ASYA

Atambayev nezarethanede kalacak

Hakkında yolsuzluk suçlamaları nedeniyle gözaltına alınan ve ardından mahkeme tarihine kadar tutuklanan Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in gözaltı fotoğrafı yayınlandı. Televizyon kanalına el konulan Atambayev, 26 Ağustos'a kadar nezarethanede kalacak.

Haber Merkezi IHA AA
Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev’in gözaltı fotoğrafı
Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev’in gözaltı fotoğrafı

Kırgızistan'da 8 Ağustos'ta evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve mahkemeye sevkedilen Atambayev'in ilk duruşma tarihine kadar tutuklanmasına karar verildi. Tutukluluğu 26 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan ve Kırgızistan Ulusal Gözaltı Merkezi'nde tutulan Atambayev'in gözaltına alındığı an çekilen fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

  • Atambayev'in Kırgızistan ve Rus medyasında hızla yayılan fotoğraflara tepki gösteren yandaşları, eski Cumhurbaşkanının itibarsızlaştırılmak amacıyla bunun kasıtlı yapılan bir eylem olduğunu savundu. Kırgızistan resmi makamları, fotoğrafın nasıl sızdırıldığı ile ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e ait Medya Forum Plaza ile plazada yer alan Aprel televizyon kanalına el konuldu.

Başkent Bişkek'in güneydoğusunda yer alan ve birçok medya organıyla şirket ofislerinin bulunduğu Medya Forum plaza binası, düzenlenen baskınla boşaltıldı.

İçişleri Bakanlığı, mahkeme kararıyla Atambayev'e ait Medya Forum Plaza ve Aprel televizyonuna el konulduğunu duyurdu.

Atambayev, 26 Ağustos'a kadar nezarethanede

Öte yandan Pervomay İlçe Mahkemesince, 8 Ağustos'ta polis operasyonuyla gözaltına alınan Atambayev'in, 26 Ağustos'a kadar Milli Güvenlik Devlet Komitesinin nezarethanesinde kalmasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı Soruşturma Bölümü tarafından 7 Ağustos'taki operasyonda yaşanan rehine olayı ile ilgili gözaltına alınan Atambayev'in oğlu Seyitbek Atambayev, milletvekili İrina Karamuşkina'nın ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.

Atambayev'in Koy-Taş köyündeki evinin, polis gözetiminde tutulduğu bildirildi.

Polis, Meclis tarafından 27 Haziran'da dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev'e, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı serbest bırakılmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak üzere üç kez davet göndermişti.

Atambayev, meclisin dokunulmazlık kararını yasalara aykırı bulduğunu savunarak, ifade vermekten kaçınmıştı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekat ekibi, ifadesini almak için Atambayev'in Koy-Taş köyündeki evine 7 ve 8 Ağustos'ta operasyon düzenlemişti.

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Operasyon sırasında çıkan olaylarda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 6 güvenlik görevlisi Atambayev destekçileri tarafından rehin alınmış, pek çok özel harekatçı ve polisin de aralarında bulunduğu 100'e yakın kişi yaralanmıştı.

Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı
DÜNYA
Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı

Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine ikinci operasyon
DÜNYA
Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine ikinci operasyon

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