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Dünya

'Ateş Çemberi'nde hareketlilik: Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada sarsıntının yerin yaklaşık 64 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirilirken ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alan Papua Yeni Gine'de Eylül 2022'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 21 kişi hayatını kaybetmişti. ​​​​​​​

00:32 - 24/03/2024 Pazar
Güncelleme: 00:52 - 24/03/2024 Pazar
AA
Papua Yeni Gine'de 64 kilometre derinlikte 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Papua Yeni Gine'de 64 kilometre derinlikte 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Papua Yeni Gine'nin Doğu Sepik eyaletine bağlı Ambunti kasabasının kuzeydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Ambunti kasabasının 23 kilometre kuzeydoğusunda 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Yerin yaklaşık 64 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Ülkede Eylül 2022'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 21 kişi hayatını kaybetmişti. ​​​​​​



#Deprem
#Papua Yeni Gine
#Pasifik Ateş Çemberi
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