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Ateşkes ihlali sürüyor: İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

Ateşkes ihlali sürüyor: İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

22:2022/05/2025, Perşembe
IHA
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İsrail'in saldırı öncesi, vurduğu köy için tahliye uyarısı yayınladığı belirtildi. (Foto: Arşiv)
İsrail'in saldırı öncesi, vurduğu köy için tahliye uyarısı yayınladığı belirtildi. (Foto: Arşiv)

İsrail, geçtiğimiz sene 27 Kasım'da Lübnan ile arasında varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Toul adlı köye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir köye hava saldırısı düzenledi.

İsrail, geçtiğimiz sene 27 Kasım'da Lübnan ile arasında varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Toul adlı köye hava saldırısı düzenledi. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmezken, İsrail saldırı öncesi söz konusu köy için tahliye uyarısı yayınladı.



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