Lübnan hava sahasına ABD işgali

İşgalci İsrail'e, kayıtsız şartsız desteğini sürdüren ABD yönetimi, Lübnan hava sahasını da denetlemeye başladı.
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin ülkeye açılan hava koridorunu kullanan uçuşlarda "Silah transferi yapılabileceği" iddiasıyla ilk olarak uçakların Ürdün'e inmesini ve orada denetlenmesini istiyor. Washington yönetimi ayrıca, Lübnan'daki resmi hava yolu şirketi Middle East'ın (MEA), yaralı Hizbullah militanlarının tahliyesinde kullanılması halinde yaptırım tehditleri savuruyor. Öte yandan, Lübnan-İsrail sınırında Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışmalar sürerken İsrail yönetimi, bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin güvenliği için adım atmaya başladı. İsrail ordusunun, Yukarı Celile ve Batı Celile'de başlattığı "Kuzeyin Savunucusu" adlı programla, yerleşimciler için 200 kamu barınağı ve 150 eğitim tesisi kurmaya başladığı bildirildi.
'Ateşkes, misillemeyi değiştirir'
- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine karşı saldırıya cevap vereceklerini ancak İsrail'in bölgedeki saldırganlığını durdurup ateşkesi kabul etmesi halinde bu yanıtın türü ve şiddetinin değişebileceğini söyledi. Pezeşkiyan, "Davranışlarını gözden geçirerek, ateşkesi kabul edip bölgenin mazlum ve masum insanlarını öldürmeye son verirlerse bu bizim yanıtımızın türünü ve şiddetini etkileyebilir" diye konuştu.