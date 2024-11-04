Lübnan hava sahasına ABD işgali

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine karşı saldırıya cevap vereceklerini ancak İsrail'in bölgedeki saldırganlığını durdurup ateşkesi kabul etmesi halinde bu yanıtın türü ve şiddetinin değişebileceğini söyledi. Pezeşkiyan, "Davranışlarını gözden geçirerek, ateşkesi kabul edip bölgenin mazlum ve masum insanlarını öldürmeye son verirlerse bu bizim yanıtımızın türünü ve şiddetini etkileyebilir" diye konuştu.