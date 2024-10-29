700 bin yerleşimci korkup kaçtı

Aksa Tufanı ile Kassam Tugayları'nın İsrail’in iç dinamiklerine çok büyük darbe vurduğunu belirten Filistinli Uluslararası İlişkiler Araştırmacısı Ethem Abu Selmiya söz konusu mevzuya ilişkin bilgileri Yeni Şafak’a anlattı. Aksa Tufanı’nın bir dönüm noktası olduğunu belirten Selmiya, “İşgalci güçler, belirgin bir askeri zafer elde edememişken, direniş güçleri yıpratma taktikleriyle başarılarını biriktirmekte, bu da İsrail içinde moralin zayıflamasına ve güvenlik hissinin azalmasına neden oluyor. Bu savaş sırasında İsrail’in sahadaki en önemli kayıplarından biri ‘caydırıcılık gücünün’ kaybıdır” dedi.

Son dönemde eklenen ‘Gazze’nin kuzeyine yerleşimcilerin geri dönmesi’ hedefi de henüz gerçekleşmedi ve İsrail’in askeri kapasitesi bu hedeflere ulaşmak için yetersiz görünmektedir” diyen araştırmacı, “İsrail toplumu hem demografik hem de coğrafi olarak küçük bir topluluktur. Birden fazla cepheden devam eden askeri saldırılar, artan ölü ve yaralı sayısıyla birlikte işgalci güçler güç kaybına uğruyor” sözlerini sarf etti. Yılbaşından bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da da işlerin İsrail için iyi gitmediğini belirten Selmiya, “Yıl başından bu yana İsrail içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 39 İsrailli öldürülmüştür ki bu rakam son 20 yılda görülmemiş bir düzeydedir” dedi. Sınır hatlarındaki çatışmalardan kaynaklı işgal topraklarını gasp eden 100 bin yerleşimcinin tahliye edildiğini söyleyen Selmiya, “Netanyahu, Lübnan’ın Gazze’ye destek veren bir cephe olmasını istedi ancak saldırılarını 10 kilometrelik bir mesafede sınırlı tuttuğu halde yaklaşık 100 bin İsrailli yerleşimci tahliye edildi” İfadelerini kullandı.