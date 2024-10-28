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Filistin’de sistematik bir soykırım var

Filistin’de sistematik bir soykırım var

04:0028/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Filistin ile Dayanışma Platformu İStanbul Kağıthane'de "Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Gecesi" düzenlendi.

Sultan Selim Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Ensar Vakfı Kağıthane Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, Aksa İlim ve Davet Merkezi (AKMER) Başkanı Hamza Er, Hamas Şura Üyesi Suheyl El-Hindi, Filistinli yazar Muin Naim ve çok sayıda platform üyesi katıldı.


MEDENİ DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Gündoğdu, bugün Gazze Şeridi'nde büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, "Yaşanan vahşete kayıtsız kalanlar ile vicdanlarının sesine kulak verip zulme karşı duranlardan oluşan bölünmüş bir dünya var karşımızda. Bizler ilk günden beri yaşanan bu soykırımın karşısında açıkça durduk" dedi. Gündoğdu, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın bugün zirve noktasına ulaştığını belirterek, "Siyonistlerin bugünkü zulmü, sözde medeni denilen dünyanın gözleri önünde işlenmeye devam etmektedir. Binlerce çocuğun öldürülmesi, yetim bırakılması, yuvalarının yıkılması, açlık ve susuzluğa maruz bırakılması, tedaviye ulaşmalarının engellenmesi, soykırımın sistematik bir şekilde gerçekleştiğini gözler önüne sermektedir" diye konuştu.


7 EKİM BÜYÜK BİR MİLATTI

AKMER Başkanı Hamza Er ise Aksa Tufanı'nın aslında düşmanı el birliğiyle boğabilme çabası olduğunu ifade ederek, "76 yıllık siyonist işgalin kurulacak güçlü ittifaklarla sona erebileceğinin bir miladıydı. 7 Ekim, siyonist kanser hücresinin temizlenip bölgemizden çıkartılması için büyük bir fırsattı. Ancak Allah için, insanlık adına kurulması gereken ittifaklar birçok mazeretten ötürü gerçekleşemedi" dedi.



Filistin destekçisi kadın soykırım ortağı Biden’ın konuşmasını böldü: Nasıl bir soykırım için özür dileyebilirsin?

Terör devleti İsrail'in bir numaralı destekçisi olan ABD Başkanı Joe Biden, konuşması sırasında cesur bir Filistin destekçisi tarafından tepki gördü. Önümüzdeki dönem ABD başkanlık seçimlerine girecek olan Biden, topluluğa vaatler sunarken bir Filistin destekçisi, "Halkımıza boş vaatler. Filistin’de hala bir soykırım işlenirken nasıl bir soykırım için özür dileyebilirsiniz?" diye sordu ve 'Özgür Filistin' sloganları attı. Biden, Filistin destekçinin çıkışı karşısında bir cevap veremeyeceğini anlayınca sanki İsrail'i desteklemiyormuş gibi "Çok fazla masum insan öldürüldü ve bu sona ermeli." diye kaçamak bir cevap verdi. Filistin destekçisinin Biden'a verdiği muazzam tepki, sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir topladı.


#filistin
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