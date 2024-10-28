Filistinli doktorlar teslim olmayacak

İşgalci İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik sürdürdüğü saldırı ve kuşatma nedeniyle insani krizin boyutları daha da derinleşiyor. Bölgedeki üç hastaneden biri olan Kemal Adwan Hastanesi'ne baskın düzenleyerek birçok hasta ve sağlık personelini tutuklayan işgalciler, hastanenin tahliyesini istese de doktorlar direniyor. Kemal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye, hastane kuşatılmadan hemen önce çıkan çatışmada oğlunu şehit vererek cenaze namazını kıldırmıştı. İşgalciler tarafından birçok meslektaşı gibi hastane müdürü de gözaltına alındı. Bölgeyi tarumar eden işgalciler, hastane çevresini de adeta mezbahaya çevirdi. Ebu Safiyye, buna rağmen hastaneyi terk etmeyerek yaralıların başında durdu. Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki hastanelerden Ebu Safiyye ile dayanışma mesajları veriliyor. Yeni Şafak'a konuşan Gazze'nin güneyindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi Acil Servis Müdürü Muhammed Reyyan, “Her şeye rağmen bulunduğumuz alanları terk etmemek için direniyoruz. Hiçbir doktor işgalcilere teslim olmayacak” diyerek dünyaya yardım çağrısında bulundu.