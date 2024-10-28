Filistinli doktorlar teslim olmayacak

Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Adwan Hastanesi’ne baskın düzenleyen işgalciler, tahliyeye itiraz eden hasta ve sağlık personelini tutukladı. Tutuklananlardan biri de oğlunu şehit veren hastane müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye. Gazze’nin diğer hastanelerinden Ebu Safiyye’ye dayanışma mesajları geliyor. Yeni Şafak’a konuşan El Aksa Hastanesi Acil Servis Müdürü Muhammed Reyyan, “Bulunduğumuz alanları terk etmemek için direniyoruz. Hiçbir doktor işgalcilere teslim olmayacak” dedi.
İşgalci İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik sürdürdüğü saldırı ve kuşatma nedeniyle insani krizin boyutları daha da derinleşiyor. Bölgedeki üç hastaneden biri olan Kemal Adwan Hastanesi'ne baskın düzenleyerek birçok hasta ve sağlık personelini tutuklayan işgalciler, hastanenin tahliyesini istese de doktorlar direniyor. Kemal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye, hastane kuşatılmadan hemen önce çıkan çatışmada oğlunu şehit vererek cenaze namazını kıldırmıştı. İşgalciler tarafından birçok meslektaşı gibi hastane müdürü de gözaltına alındı. Bölgeyi tarumar eden işgalciler, hastane çevresini de adeta mezbahaya çevirdi. Ebu Safiyye, buna rağmen hastaneyi terk etmeyerek yaralıların başında durdu. Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki hastanelerden Ebu Safiyye ile dayanışma mesajları veriliyor. Yeni Şafak'a konuşan Gazze'nin güneyindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi Acil Servis Müdürü Muhammed Reyyan, “Her şeye rağmen bulunduğumuz alanları terk etmemek için direniyoruz. Hiçbir doktor işgalcilere teslim olmayacak” diyerek dünyaya yardım çağrısında bulundu.
MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ
Gazze’deki hastanelerin durumunun içler acısı olduğunu belirten Reyyan, “Gazze’de 1 seneyi aşkın süredir İşgalcilerin yoğun saldırıları altındayız, Her geçen gün durum daha kötüleşiyor. Sağlık sistemimiz tamamen çöktü, kendi imkanlarımızla yaralılarımıza müdahale etmeye çalışıyoruz ancak bu yetersiz kalıyor. Uluslararası kamuoyuna bu savaşın durdurulması için çağrıda bulunuyorum. İnsani yardım kuruluşları bize destek olsun. Savaşın durdurulması için bize destek olun ve her yerde sesimizi duyurun” dedi. Reyyan, “Günlerdir yoğun saldırılar altında tutulan kuzeyde sağlık merkezleri hedef alınıyor. Gazze’deki neredeyse her hastane 1 yıl içerisinde defalarca kuşatma altına alınmıştır. Kemal Advan Hastanesi de onlardan biri. Kuzeydeki meslektaşlarımızın direnişlerinin yanındayız, bizler imkansızlıklar içerisinde imkan oluşturmaya çalışan hekimleriz” ifadesini kullandı.