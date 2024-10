Filistinli doktorlar teslim olmayacak

Gazze’deki hastanelerin durumunun içler acısı olduğunu belirten Reyyan, “Gazze’de 1 seneyi aşkın süredir İşgalcilerin yoğun saldırıları altındayız, Her geçen gün durum daha kötüleşiyor. Sağlık sistemimiz tamamen çöktü, kendi imkanlarımızla yaralılarımıza müdahale etmeye çalışıyoruz ancak bu yetersiz kalıyor. Uluslararası kamuoyuna bu savaşın durdurulması için çağrıda bulunuyorum. İnsani yardım kuruluşları bize destek olsun. Savaşın durdurulması için bize destek olun ve her yerde sesimizi duyurun” dedi. Reyyan, “Günlerdir yoğun saldırılar altında tutulan kuzeyde sağlık merkezleri hedef alınıyor. Gazze’deki neredeyse her hastane 1 yıl içerisinde defalarca kuşatma altına alınmıştır. Kemal Advan Hastanesi de onlardan biri. Kuzeydeki meslektaşlarımızın direnişlerinin yanındayız, bizler imkansızlıklar içerisinde imkan oluşturmaya çalışan hekimleriz” ifadesini kullandı.