Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Filistinli doktorlar teslim olmayacak

Filistinli doktorlar teslim olmayacak

Rabia Şenol
04:0028/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Adwan Hastanesi’ne baskın düzenleyen işgalciler, tahliyeye itiraz eden hasta ve sağlık personelini tutukladı. Tutuklananlardan biri de oğlunu şehit veren hastane müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye. Gazze’nin diğer hastanelerinden Ebu Safiyye’ye dayanışma mesajları geliyor. Yeni Şafak’a konuşan El Aksa Hastanesi Acil Servis Müdürü Muhammed Reyyan, “Bulunduğumuz alanları terk etmemek için direniyoruz. Hiçbir doktor işgalcilere teslim olmayacak” dedi.

İşgalci İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik sürdürdüğü saldırı ve kuşatma nedeniyle insani krizin boyutları daha da derinleşiyor. Bölgedeki üç hastaneden biri olan Kemal Adwan Hastanesi'ne baskın düzenleyerek birçok hasta ve sağlık personelini tutuklayan işgalciler, hastanenin tahliyesini istese de doktorlar direniyor. Kemal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye, hastane kuşatılmadan hemen önce çıkan çatışmada oğlunu şehit vererek cenaze namazını kıldırmıştı. İşgalciler tarafından birçok meslektaşı gibi hastane müdürü de gözaltına alındı. Bölgeyi tarumar eden işgalciler, hastane çevresini de adeta mezbahaya çevirdi. Ebu Safiyye, buna rağmen hastaneyi terk etmeyerek yaralıların başında durdu. Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki hastanelerden Ebu Safiyye ile dayanışma mesajları veriliyor. Yeni Şafak'a konuşan Gazze'nin güneyindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi Acil Servis Müdürü Muhammed Reyyan, “Her şeye rağmen bulunduğumuz alanları terk etmemek için direniyoruz. Hiçbir doktor işgalcilere teslim olmayacak” diyerek dünyaya yardım çağrısında bulundu.


MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Gazze’deki hastanelerin durumunun içler acısı olduğunu belirten Reyyan, “Gazze’de 1 seneyi aşkın süredir İşgalcilerin yoğun saldırıları altındayız, Her geçen gün durum daha kötüleşiyor. Sağlık sistemimiz tamamen çöktü, kendi imkanlarımızla yaralılarımıza müdahale etmeye çalışıyoruz ancak bu yetersiz kalıyor. Uluslararası kamuoyuna bu savaşın durdurulması için çağrıda bulunuyorum. İnsani yardım kuruluşları bize destek olsun. Savaşın durdurulması için bize destek olun ve her yerde sesimizi duyurun” dedi. Reyyan, “Günlerdir yoğun saldırılar altında tutulan kuzeyde sağlık merkezleri hedef alınıyor. Gazze’deki neredeyse her hastane 1 yıl içerisinde defalarca kuşatma altına alınmıştır. Kemal Advan Hastanesi de onlardan biri. Kuzeydeki meslektaşlarımızın direnişlerinin yanındayız, bizler imkansızlıklar içerisinde imkan oluşturmaya çalışan hekimleriz” ifadesini kullandı.



Filistin destekçisi kadın soykırım ortağı Biden’ın konuşmasını böldü: Nasıl bir soykırım için özür dileyebilirsin?

Terör devleti İsrail'in bir numaralı destekçisi olan ABD Başkanı Joe Biden, konuşması sırasında cesur bir Filistin destekçisi tarafından tepki gördü. Önümüzdeki dönem ABD başkanlık seçimlerine girecek olan Biden, topluluğa vaatler sunarken bir Filistin destekçisi, "Halkımıza boş vaatler. Filistin’de hala bir soykırım işlenirken nasıl bir soykırım için özür dileyebilirsiniz?" diye sordu ve 'Özgür Filistin' sloganları attı. Biden, Filistin destekçinin çıkışı karşısında bir cevap veremeyeceğini anlayınca sanki İsrail'i desteklemiyormuş gibi "Çok fazla masum insan öldürüldü ve bu sona ermeli." diye kaçamak bir cevap verdi. Filistin destekçisinin Biden'a verdiği muazzam tepki, sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir topladı.


#filistin
#israil
#orta doğu
#direniş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Birinci oturuşu son oturuş sanarak selam veren kimse ne yapar?