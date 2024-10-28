Mossad'ın kalbine ağır darbe

İsrail'in başkent olarak kullandığı Tel Aviv kenti yakınlarındaki Glilot isimli bir karargahın yakınlarında, yaklaşık 60 İsrail askerinin üzerine kamyonunu süren bir Filistinli, beş askeri öldürdü, 15'i ağır 50 askeri yaraladı. Görgü tanıkları, durağın yakınında park halindeki bir kamyonun İsrail askerlerini taşıyan bir otobüsün durağa yanaşmasından ve onlarca askerin otobüsten inmesinden sonra harekete geçerek grubun arasına daldığını bildirdi. Kamyon sürücüsünün elinde bıçakla kamyondan inerek askerlere saldırdığını savunan tanıklar, sürücünün askerler tarafından ateş açılarak öldürüldüğünü kaydetti.





İŞGALCİ KILIF ARIYOR

Olayın hemen ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuyla ilgili bütün kurumlardan izahat beklediğini belirtti. İsrail güvenlik kaynakları ise saldırının askerleri hedef aldığını reddederek, durağa gelen kişilerden "silahlı siviller" olarak bahsetti. İsrail polisi, Kamyon şoförünün bölgedeki “silahlı siviller” tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise yaralanan kişilerin kim olduğundan bahsedilmedi. Olayın İsrail ordusuna bağlı dijital, elektronik, siber istihbarattan sorumlu 8200 Birimi ve Mossad'ın ortak kullandığı "Glilot" isimli karargahın yakınlarında gerçekleşmesinin İsrail açısından büyük bir zaafiyet olması nedeniyle güvenlik kaynaklarının hedefteki kişileri sivil gösterdiği ifade ediliyor.





EN BÜYÜK TEPKİ

İsrail Ordu Radyosu, olaya ilişkin yayınladığı haberde, saldırının "Milliyetçi saiklerle" yapıldığını ilan etti. Bu tanım, genel olarak İsrail işgali altındaki "Yeşil Bölge" olarak tanımlanan 1948 topraklarında Filistinliler tarafından yapılan saldırıları anlatmak için kullanılıyor. İsrail Hayom gazetesi eylemcinin 1948 toprakları içinde bulunan Netanya kentinin doğusundaki Kalansave köyünden Rami el-Natour isimli bir Filistinli olduğunu bildirdi. Gazete, eylemcinin üzerinden Yeşil Bölge'de yaşayan Filistinlilere verilen Mavi Pasaport'un çıktığını aktardı. Gazze'de katliamlar işleyen İsrail'in en çok 1948 topraklarındaki Filistinlilerin de harekete geçmesinden çekindiği belirtilirken, olayın Yeşil Bölge'deki Filistinlilerin 7 Ekim 2023'ten beri katliamlara verdiği en büyük tepki olduğu ifade ediliyor.





BATI ŞERİA'DA DA SALDIRI

Tel Aviv'deki saldırının yankıları sürerken, bir saldırı haberi de Batı Şeria'dan geldi. İsrail Ordu Radyosu, Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Hazma askeri noktası yakınlarında, aracını İsrail askerlerinin üzerine sürme girişiminde bulunan bir Filistinlinin vurularak öldürüldüğünü bildirdi.





FİLİSTİN HALKININ DOĞAL TEPKİSİ

Gazze'de işgalci İsrail ordusunun saldırılarına karşı direnen Filistinli hareketler, Tel Aviv'deki kamyonla saldırı eylemini kutlayan mesajlar yayınladı. Hamas tarafından yayınlanan açıklamada, "Bu kahramanca eylem, Filistin halkının İsrail tarafından kendisine yönelik sürdürülen vahşi katliamlara verdiği doğal bir tepki" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, işgal altındaki bütün topraklarda benzeri eylemleri artırma çağrısı da yapıldı. İslami Cihad Hareketi'nden yapılan açıklamada ise Tel Aviv eyleminin bir "Kahramanlık destanı olduğu ve sivilleri değil İsrail askerlerini hedef aldığı" kaydedildi.











