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Doha'da 'esir takası' zirvesi: Mossad ve CIA de katılacak

Doha'da 'esir takası' zirvesi: Mossad ve CIA de katılacak

18:3224/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
AA
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İsrail'de esir takası anlaşması ve erken seçime gidilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler sürüyor.
İsrail'de esir takası anlaşması ve erken seçime gidilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler sürüyor.

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea, ülkesi ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerini "teşvik etmek" adına pazar günü Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek. Görüşmede, Katar Başbakanı Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad da yer alacak.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Barnea'nın 27 Ekim Pazar günü Doha'ya gideceği kaydedildi.

Katar, ABD ve Mısır da katılacak

Doha'da Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad'ın bir araya geleceği ifade edildi.

"Esir takası teşvik edilecek"

Görüşmede, İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin "teşvik edilmesinin" ele alınacağı kaydedildi.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası esir takası konusu ABD ve Tel Aviv yönetimleri tarafından yeniden gündeme getirilmişti.

Gazze'de Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.



#Hamas
#Mısır
#İsrail
#Mossad
#CIA

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