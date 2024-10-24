Doha'da 'esir takası' zirvesi: Mossad ve CIA de katılacak

1 yılı aşkın süredir İsrail zulmü sebebiyle, aç susuz Gazze'nin bir yerinden başka bir yerine gitmekten yorulan Gazzeli minik "Bacaklarım acıyor, yürüyemiyorum." diyerek hıçkıra hıçkıra ağladı. 7 Ekim 2023'ten beri sistematik bir şekilde soykırıma uğrayan ve yerlerinden edilen Gazzeliler, Gazze şeridi içinde sürekli sürgün ediliyorlar. Yer değiştirmelerden yorgun düşen ve Gazze'nin kuzeyinden sürgün edilen, çaresiz çocuk yürümekten ayaklarının acıdığını hatta kanadığını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.