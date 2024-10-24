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BM'den İsrail'e uluslararası hukuk hatırlatması: Gazze'de yaşam alanı daralıyor

BM'den İsrail'e uluslararası hukuk hatırlatması: Gazze'de yaşam alanı daralıyor

00:0924/10/2024, Perşembe
AA
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Fotoğraflar: Arşiv
Fotoğraflar: Arşiv

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki kuşatmasının sivillerin yaşam alanını daralttığını belirtti. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Guterres, sivillerin korunması ve insani yardıma erişimlerinin sağlanması gerektiğini hatırlattı. Guterres, İsrail'e uluslararası insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgalci İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki "kuşatmasının" siviller için yaşam alanını daralttığını belirterek, Tel Aviv'e uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini hatırlattı.

Guterres, resmi X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Gazze'nin kuzeyinde sivil halkın İsrail'in "kuşatması" nedeniyle acı çektiğini kaydeden Guterres, yaşam alanının giderek daraldığının altını çizdi.

Guterres, sivillerin korunması ve insani yardım alabilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Uluslararası insancıl hukuk bunu gerektirir." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu 18 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor. Bölgeyi kuşatan İsrail ordusu, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engelliyor.


#BM
#Filistin
#Gazze
#Antonio Guterres
#İsrail

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