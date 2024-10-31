Lübnan'da İsrail Tehdidi Baalbek'e Uzandı

İsrail Ordu Sözcüsü Afihay Adrai, dün Baalbek ve çevresindeki bazı köylerin yer aldığı bir harita paylaşarak, burada bulunduğunu ileri sürdüğü "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırı düzenleneceğini belirtti. Boşaltılması istenen yerler arasında Türkmenlerin yaşadığı Duris köyü de yer aldı. İsrail ordusunun tahliye emrinin ardından sivillerin kenti boşalttığı ve çok sayıda sivilin civardaki Baalbek Antik Kenti'ne sığındığı görüldü. İşgalci İsrail ordusu, 23 Eylül'den beri sıklaştırdığı bombardımanlarında sık sık Baalbek kenti ve çevresini hedef alıyor. Baalbek, Hizbullah örgütünün kurulduğu şehir olarak da biliniyor ve bu açıdan sembolik öneme sahip. İsrail ordusunun geçtiğimiz pazar günkü saldırısında 60 kişi hayatını kaybetmişti.