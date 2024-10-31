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Lübnan'da İsrail Tehdidi Baalbek'e Uzandı

Lübnan'da İsrail Tehdidi Baalbek'e Uzandı

04:0031/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
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İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzeydoğusunda yer alan 215 bin nüfuslu Baalbek el-Hermel kenti ve çevresindeki bazı köylere yeni bir saldırı tehdidinde bulunarak bölge halkından evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Afihay Adrai, dün Baalbek ve çevresindeki bazı köylerin yer aldığı bir harita paylaşarak, burada bulunduğunu ileri sürdüğü "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırı düzenleneceğini belirtti. Boşaltılması istenen yerler arasında Türkmenlerin yaşadığı Duris köyü de yer aldı. İsrail ordusunun tahliye emrinin ardından sivillerin kenti boşalttığı ve çok sayıda sivilin civardaki Baalbek Antik Kenti'ne sığındığı görüldü. İşgalci İsrail ordusu, 23 Eylül'den beri sıklaştırdığı bombardımanlarında sık sık Baalbek kenti ve çevresini hedef alıyor. Baalbek, Hizbullah örgütünün kurulduğu şehir olarak da biliniyor ve bu açıdan sembolik öneme sahip. İsrail ordusunun geçtiğimiz pazar günkü saldırısında 60 kişi hayatını kaybetmişti.


TAHLİYE İSTENEN BÖLGE SİVİL YOĞUNLUKLU

İsrail ordusunun tahliye talebinin ardından bir açıklama yapan Baalbek el-Hermel Valisi Beşir el-Hadr, işgal güçlerinin kentte tahliye edilmesini istediği bölgelerin sivil yoğunluğunun yüksek olduğunu belirterek, tahliye emri sonrası kentte panik yaşan-dığını söyledi. Baalbek Antik Kenti'ne sığınan sivillerin güvenli olmadığı gerekçesiyle Antik Kenti boşaltmasını isteyen el-Hadır, bunun yerine kentten ayrılan sivillerin Suriye sınırındaki Arsel kentine ya da Baalbek'in güneybatısındaki Zahle kentine gitmesini ve ana otobanı kullanmasını istedi. El-Hadr, İsrail tarafından önceki gün düzenlenen hava saldırılarının Antik Kent'te de zarara yol açtığını belirtti. Vali ayrıca, İsrail saldırılarında ölenlerin üçte ikisinin kadın ve çocuk olduğuna dikkat çekerek, uluslararası toplumdan sivilleri korumasını talep etti.



Lübnan'da ABD ayarlı ateşkes taslağı: İsrail çekilecek BM güçleri gelecek

Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalar sürerken, Lübnan'da uygulanması planlanan ateşkes taslağının oluşturulduğu bildirildi. İsrail medyasında yer alan habere göre, ABD tarafından oluşturulan taslakta atfedilen temel noktaların, Birleşmiş Milletler (BM) 1701 sayılı kararını oluşturduğu ve tam olarak uygulanacağı belirtildi. Söz konusu taslakta, İsrail ve Hizbullah arasında 60 günlük bir uygulama süresiyle başlayacağı ve İsrail ordusunun çatışmalar sona erdikten sonra yedi gün içerisinde Lübnan'ı terk edeceği kaydedildi. Taslakta ayrıca ABD başkanlığında İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, UNIFIL ve bölge ülkelerinin yer alacağı yeni bir Uluslararası İzleme ve Uygulama Mekanizması (IMEM) oluşturulacağı yer alıyor.


#lübnan
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