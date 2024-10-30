Lübnan'da ABD ayarlı ateşkes taslağı: İsrail çekilecek BM güçleri gelecek

Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalar sürerken, Lübnan'da uygulanması planlanan ateşkes taslağının oluşturulduğu bildirildi. İsrail medyasında yer alan habere göre, ABD tarafından oluşturulan taslakta atfedilen temel noktaların, Birleşmiş Milletler (BM) 1701 sayılı kararını oluşturduğu ve tam olarak uygulanacağı belirtildi. Söz konusu taslakta, İsrail ve Hizbullah arasında 60 günlük bir uygulama süresiyle başlayacağı ve İsrail ordusunun çatışmalar sona erdikten sonra yedi gün içerisinde Lübnan'ı terk edeceği kaydedildi. Taslakta ayrıca ABD başkanlığında İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, UNIFIL ve bölge ülkelerinin yer alacağı yeni bir Uluslararası İzleme ve Uygulama Mekanizması (IMEM) oluşturulacağı yer alıyor.
Terör devleti İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sürüyor.
8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 792 kişi öldü, 12 bin 772 kişi yaralandı.
İsrail'in Lübnan'da da sürdürdüğü saldırganlık bölgeyi büyük bir savaşın eşiğine sürüklerken, sürpriz bir ateşkes hamlesi geldi.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ABD eliyle ateşkes taslağı hazırlandığı bildirildi.
"İsrail yedi gün içerisinde Lübnan'ı terk edecek"
'BM'nin 1701 sayılı kararı uygulanacak'
Taslakta, 60 günün sonunda İsrail ve Lübnan, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması ve sınır anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulması için ABD aracılığıyla dolaylı müzakereler yürüteceği belirtiliyor.
Taslakta, ABD başkanlığında İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, UNIFIL ve bölge ülkelerinin yer alacağı yeni bir Uluslararası İzleme ve Uygulama Mekanizması (IMEM) oluşturulacağı yer alıyor.
İsrail istihbarat için Lübnan üzerinde uçabilecek
Taslakta, İsrail'in Lübnan üzerinde istihbarat uçuşları yapmaya devam edebileceği ancak bu uçuşların çıplak gözle görülemeyeceği ya da ses duvarını aşmayacağı belirtildi.
Lübnan Başbakanı Mikati: Önümüzdeki saatlerde ateşkes olabilir
Öte yandan Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini belirttiği bildirildi.
Mikati, bu çerçevede Lübnan ordusunun görevini yerine getirebilmesi için teçhizata ihtiyacı olduğunu kaydetti.
BM'nin 1701 sayılı kararı nedir?
1701 numaralı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı, 2006 Lübnan Savaşı'nı çözmeyi öngören bir karardır.
İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların tamamen sona erdirilmesini öngören karar, Hizbullah ve diğer güçlerin Litani'nin güneyindeki Lübnan'dan çekilmesini; Hizbullah ve diğer silahlı grupların silahsızlandırılmasını ve İsrail güçlerinin Lübnan'dan çekilmesini de kapsıyor.
UNIFIL ve Lübnan ordusu dışında hiçbir silahlı kuvvetin olmamasını talep eden karar ayrıca Lübnan'ın hükümet kontrolünü tam olarak uygulaması gerektiğini vurgularken; kaçırılan İsrail askerlerinin koşulsuz serbest bırakılması için çaba gösterilmesini de vurguluyor.