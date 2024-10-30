Lübnan'da ABD ayarlı ateşkes taslağı: İsrail çekilecek BM güçleri gelecek

Terör devleti İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sürüyor.

8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 792 kişi öldü, 12 bin 772 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'da da sürdürdüğü saldırganlık bölgeyi büyük bir savaşın eşiğine sürüklerken, sürpriz bir ateşkes hamlesi geldi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ABD eliyle ateşkes taslağı hazırlandığı bildirildi.

"İsrail yedi gün içerisinde Lübnan'ı terk edecek"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein eliyle hazırlandığı belirtilen, İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes önerisi 60 günlük bir uygulama süresiyle başlıyor ve bu süre zarfında Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanması öngörülüyor.

Taslakta, “ İsrail ordusu çatışmaların sona ermesinin ardından 7 gün içinde Lübnan'ı terk edecek ” ve “Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak ve Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait silahlara el koyacak" ifadeleri yer alıyor. BM barış gücünün de bu pozisyon değişikliğini kolaylaştıracağı belirtildi. Nihai olarak İsrail sınırı boyunca 10 bin Lübnan askerinin konuşlanması bekleniyor.

'BM'nin 1701 sayılı kararı uygulanacak'

Taslakta, 60 günün sonunda İsrail ve Lübnan, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması ve sınır anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulması için ABD aracılığıyla dolaylı müzakereler yürüteceği belirtiliyor.

Taslakta, ABD başkanlığında İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, UNIFIL ve bölge ülkelerinin yer alacağı yeni bir Uluslararası İzleme ve Uygulama Mekanizması (IMEM) oluşturulacağı yer alıyor.

" İsrail'in sınır ihlallerine karşı harekete geçmesinin garanti altına alınacağı ve Lübnan topraklarından gelen tehditlere karşılık verebileceği " belirtilen taslakta, eğer Lübnan ya da IMEM silah sevkiyatı ya da üretimine müdahale etmezse İsrail'in ABD'ye danıştıktan sonra söz konusu hedefleri vurmasına izin verileceği yer alıyor.

İsrail istihbarat için Lübnan üzerinde uçabilecek

Taslakta, İsrail'in Lübnan üzerinde istihbarat uçuşları yapmaya devam edebileceği ancak bu uçuşların çıplak gözle görülemeyeceği ya da ses duvarını aşmayacağı belirtildi.

Lübnan Başbakanı Mikati: Önümüzdeki saatlerde ateşkes olabilir

Öte yandan Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini belirttiği bildirildi.

Lübnan Başbakanı Mikati, Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra ateşkes için umutlu olduğunu kaydetti.

" Telefon görüşmesinden önce 5 Kasım tarihi öncesinde bir ateşkesin olabileceğini beklemiyordum. " diyen Mikati, Hochstein'in kendisine söylediklerinden sonra önümüzdeki günler ya da saatlerde ateşkesin olabileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.

Hochstein'in Beyrut'a yaptığı son ziyarette kendisiyle Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri arasında "gizli" kalan bir öneri getirdiğini kaydeden Mikati, " Litani'nin güneyinde Lübnan'ın meşruiyeti dışında hiçbir silah bulunmamalı. " ifadesini kullanarak buradan Hizbullah'ın silahlı unsurlarının çekilmesi gerektiği imasında bulundu.

Mikati, bu çerçevede Lübnan ordusunun görevini yerine getirebilmesi için teçhizata ihtiyacı olduğunu kaydetti.

BM'nin 1701 sayılı kararı nedir?

1701 numaralı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı, 2006 Lübnan Savaşı'nı çözmeyi öngören bir karardır.

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların tamamen sona erdirilmesini öngören karar, Hizbullah ve diğer güçlerin Litani'nin güneyindeki Lübnan'dan çekilmesini; Hizbullah ve diğer silahlı grupların silahsızlandırılmasını ve İsrail güçlerinin Lübnan'dan çekilmesini de kapsıyor.

UNIFIL ve Lübnan ordusu dışında hiçbir silahlı kuvvetin olmamasını talep eden karar ayrıca Lübnan'ın hükümet kontrolünü tam olarak uygulaması gerektiğini vurgularken; kaçırılan İsrail askerlerinin koşulsuz serbest bırakılması için çaba gösterilmesini de vurguluyor.







