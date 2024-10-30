Trump'tan belgeli 'Ortadoğu' sözü: Biden ve Harris'in yıkımını durduracağım

Trump, başkanlığı döneminde Orta Doğu’da bir barış ortamı sağladığını hatırlatarak, yeniden seçilirse bu barışı sürdüreceğini ifade etti. Kamala Harris ve Joe Biden’ın politikalarını eleştirerek, mevcut yönetimin Ortadoğu’daki huzursuzluklara yol açtığını iddia etti. “Orta Doğu’nun gerçek bir barışa, kalıcı bir huzura kavuşmasını istiyorum ve bunu öyle bir şekilde yapacağız ki bu sıkıntılar her 5-10 yılda bir yeniden tekrarlanmasın,” diyen Trump, Lübnan’daki mevcut sorunlara uzun vadeli bir çözüm getirmeyi amaçladığını vurguladı.