Trump'tan belgeli 'Ortadoğu' sözü: Biden ve Harris'in yıkımını durduracağım

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlerde Kamala Harris'in rakibi olan Donald Trump, başkanlığı süresince Ortadoğu'da barışın sağlandığını ve göreve gelmesi halinde Kamala Harris ve Joe Biden'in sebep olduğu yıkımı durduracağının sözünü verdi. Yayımladığı yazılı açıklamada Trump, ''Lübnan'daki acıyı ve yıkımı durduracağım, Ortadoğu'nun gerçek bir barışa ve kalıcı bir huzura kavuşmasını istiyorum.'' ifadelerini kullandı.
ABD’de yaklaşan 2024 başkanlık seçimleri öncesinde, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, açık mektup yayımladı. Mektupta, Ortadoğu’da kalıcı barışı yeniden sağlayacağına ve özellikle Lübnan’da süregelen yıkım ve acıyı sona erdireceğine dair söz verdi.
Seçilmesi halinde Ortadoğu'da barış sözü
Trump, başkanlığı döneminde Orta Doğu’da bir barış ortamı sağladığını hatırlatarak, yeniden seçilirse bu barışı sürdüreceğini ifade etti. Kamala Harris ve Joe Biden’ın politikalarını eleştirerek, mevcut yönetimin Ortadoğu’daki huzursuzluklara yol açtığını iddia etti. “Orta Doğu’nun gerçek bir barışa, kalıcı bir huzura kavuşmasını istiyorum ve bunu öyle bir şekilde yapacağız ki bu sıkıntılar her 5-10 yılda bir yeniden tekrarlanmasın,” diyen Trump, Lübnan’daki mevcut sorunlara uzun vadeli bir çözüm getirmeyi amaçladığını vurguladı.
Trump ayrıca, Amerika'da yaşayan Lübnan topluluğunun desteğini kazanmak için Lübnan’daki dost ve ailelerinin komşularıyla huzur, refah ve uyum içinde yaşayabilmelerinin önemine dikkat çekti. Başkan adayı, tüm Lübnan toplulukları arasındaki eşitliği koruyacağına ve bu topluluklarla ortak çalışmalara imza atacağına dair söz verdi.
"Barış İçin Trump’a Oy Verin" sloganını kullanan Trump, seçim kampanyasında dış politikada barış vurgusuna ve Ortadoğu’da istikrarı sağlamaya yönelik vaatlerine ağırlık veriyor.