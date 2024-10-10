Trump Harris'le canlı yayında yeniden tartışmayı reddetti

Trump, "Rövanş olmayacak. Çok geç kalındı, oylama çoktan başladı. (ABD Başkan Yardımcısı) Kamala, (ABD Başkanı Joe) Biden'dan farklı bir şey yapmayacağını açıkça ifade etti. Yani tartışılacak bir şey yok."

değerlendirmesini yaptı.