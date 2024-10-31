ABD'den Lübnan'da kaos kışkırtması

Güvenlik yetkilileri, Johnson'un bu grupların liderleriyle yaptığı görüşmelerde, "İsrail savaşla her şeyi başaramaz; sizin de üzerinize düşeni yapıp 'Yeter' sloganıyla iç ayaklanma başlatmanızın zamanı geldi" dediğini söyledi. Johnson'un bu grupları Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın Cumhurbaşkanı olmasını desteklemeye teşvik ettiğini öne süren kaynaklar, Büyükelçinin Avn için "Batı'nın desteğiyle Hizbullah'ı dizginleyebilir" dediğini iddia etti. Son yıllarda zaman zaman Hizbullah ile çatışan Hristiyan Lübnan Kuvvetleri Partisi'nin de güneyden gelen Şii mülteciler üzerinden harekete geçtiği de iddialar arasında.