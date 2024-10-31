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ABD'den Lübnan'da kaos kışkırtması

ABD'den Lübnan'da kaos kışkırtması

04:0031/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson
ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson

Lübnanlı üst düzey güvenlik yetkililerinin El-Ahbar gazetesine verdiği bilgiye göre, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson, Lübnan'da Hizbullah'ın saf dışı kalması için diğer etnik ve dini grupları örgüte karşı harekete geçmeye teşvik ediyor.

Güvenlik yetkilileri, Johnson'un bu grupların liderleriyle yaptığı görüşmelerde, "İsrail savaşla her şeyi başaramaz; sizin de üzerinize düşeni yapıp 'Yeter' sloganıyla iç ayaklanma başlatmanızın zamanı geldi" dediğini söyledi. Johnson'un bu grupları Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın Cumhurbaşkanı olmasını desteklemeye teşvik ettiğini öne süren kaynaklar, Büyükelçinin Avn için "Batı'nın desteğiyle Hizbullah'ı dizginleyebilir" dediğini iddia etti. Son yıllarda zaman zaman Hizbullah ile çatışan Hristiyan Lübnan Kuvvetleri Partisi'nin de güneyden gelen Şii mülteciler üzerinden harekete geçtiği de iddialar arasında.



Lübnan'da ABD ayarlı ateşkes taslağı: İsrail çekilecek BM güçleri gelecek

Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalar sürerken, Lübnan'da uygulanması planlanan ateşkes taslağının oluşturulduğu bildirildi. İsrail medyasında yer alan habere göre, ABD tarafından oluşturulan taslakta atfedilen temel noktaların, Birleşmiş Milletler (BM) 1701 sayılı kararını oluşturduğu ve tam olarak uygulanacağı belirtildi. Söz konusu taslakta, İsrail ve Hizbullah arasında 60 günlük bir uygulama süresiyle başlayacağı ve İsrail ordusunun çatışmalar sona erdikten sonra yedi gün içerisinde Lübnan'ı terk edeceği kaydedildi. Taslakta ayrıca ABD başkanlığında İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, UNIFIL ve bölge ülkelerinin yer alacağı yeni bir Uluslararası İzleme ve Uygulama Mekanizması (IMEM) oluşturulacağı yer alıyor.


#abd
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#siyaset

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