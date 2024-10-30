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Rusya’ya ‘Sınırlamayı kaldırırız’ tehdidi

Rusya’ya ‘Sınırlamayı kaldırırız’ tehdidi

04:0030/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin Rusya'nın savaşına katılması halinde Ukrayna'nın Amerikan silahlarını kullanımına yeni sınırlamalar getirmeyeceğini açıkladı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Rusya'ya takviye olarak yaklaşık 10 bin asker gönderdiğine inanıldığı belirtildi. Söz konusu askerlerin Rusya'nın Kursk bölgesine intikal ettiğini doğrulamaktan kaçınan Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Kursk'a doğru ilerliyor olmaları muhtemel. Ama henüz daha fazla ayrıntıya sahip değilim" diye konuştu. Pentagon’un sınırlamaları kaldırması halinde, Ukrayna güçlerinin uzun menzilli füzeler ile Rusya topraklarını hedef alabileceği hatta teslim aldığı F-16’larla Rusya topraklarına saldırılar düzenleyebileceği öngörülüyor.



ABD'nin Gürcistan planı ne? Prof. Dr. Hasan Köni: Rusya'ya karşı ikinci bir cephe açmak isteniyor

tvnet ekranlarında yayınlanan Akıl Odası programında, Gürcistan'daki seçimlerin ardından ateşlenen siyasi kriz ele alındı. Programın konukları Avni Özgürel, Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün ve Prof. Dr. Hasan Köni, Batı ile Rusya'nın güç dengesine dönüşen seçimin sonuçlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gürcistan'ın Rusya'nın Karadeniz'e açılan kapısı olduğunu ifade eden Hasan Köni, "NATO veya AB'ye girdikleri an bu kapı kapanır." dedi. Yaptığı değerlendirmelerde Batı'nın, Karadeniz meselesini Rusya'nın elinden almak istediğini belirten Öğün, bunun bir ayağının Ukrayna olduğunu Gürcistan'ı da aynı duruma sokma hedefinde olduğunu söyledi. Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşa değinen Hasan Köni ise, "Rusya Ukrayna'da ilerliyor ve bu yapıyı durdurmak adına ikinci bir cephe açmak isteniyor. ABD bunun için Gürcistan'a oynuyor." ifadelerini kullandı.


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