Rusya’ya ‘Sınırlamayı kaldırırız’ tehdidi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin Rusya'nın savaşına katılması halinde Ukrayna'nın Amerikan silahlarını kullanımına yeni sınırlamalar getirmeyeceğini açıkladı.
Pentagon’dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Rusya'ya takviye olarak yaklaşık 10 bin asker gönderdiğine inanıldığı belirtildi. Söz konusu askerlerin Rusya'nın Kursk bölgesine intikal ettiğini doğrulamaktan kaçınan Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Kursk'a doğru ilerliyor olmaları muhtemel. Ama henüz daha fazla ayrıntıya sahip değilim" diye konuştu. Pentagon’un sınırlamaları kaldırması halinde, Ukrayna güçlerinin uzun menzilli füzeler ile Rusya topraklarını hedef alabileceği hatta teslim aldığı F-16’larla Rusya topraklarına saldırılar düzenleyebileceği öngörülüyor.