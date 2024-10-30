Rusya’ya ‘Sınırlamayı kaldırırız’ tehdidi

tvnet ekranlarında yayınlanan Akıl Odası programında, Gürcistan'daki seçimlerin ardından ateşlenen siyasi kriz ele alındı. Programın konukları Avni Özgürel, Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün ve Prof. Dr. Hasan Köni, Batı ile Rusya'nın güç dengesine dönüşen seçimin sonuçlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gürcistan'ın Rusya'nın Karadeniz'e açılan kapısı olduğunu ifade eden Hasan Köni, "NATO veya AB'ye girdikleri an bu kapı kapanır." dedi. Yaptığı değerlendirmelerde Batı'nın, Karadeniz meselesini Rusya'nın elinden almak istediğini belirten Öğün, bunun bir ayağının Ukrayna olduğunu Gürcistan'ı da aynı duruma sokma hedefinde olduğunu söyledi. Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşa değinen Hasan Köni ise, "Rusya Ukrayna'da ilerliyor ve bu yapıyı durdurmak adına ikinci bir cephe açmak isteniyor. ABD bunun için Gürcistan'a oynuyor." ifadelerini kullandı.