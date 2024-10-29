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Bakan Güler ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan Güler ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

16:2829/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
IHA
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler -ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler -ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, telefonda görüştü.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güler ile Austin'in telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.



#MSB
#Yaşar Güler
#ABD
#Lloyd James Austin

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