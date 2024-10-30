İsrail'in sırrı deşifre oldu: THAAD Hava Savunma Sistemi uydu görüntülerine yakalandı

ABD'nin soykırımcı İsrail'e gönderdiği Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD), uydudan görüntülendi. Terör devleti THAAD sisteminin konumunu gizli tutmaya çalışsa da THAAD bataryalarının hangi noktalara konuşlandırıldığı açıkça görülüyor.
Geçtiğimiz hafta ABD, katil İsrail'e THAAD Hava Savunma Sistemi göndermişti. ABD kargo uçaklarının İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssüne getirdiği THAAD sistemi, gece vakti başka bir noktaya sevk edildi. THAAD bataryalarının konuşlandırıldığı bölge ise günler sonra uydu görüntülerine yansıdı.
Neden buraya konuşlandırıldı?
Katil İsrail, THAAD bataryalarını ülkenin orta kesimlerinde yer alan boş bir araziye yerleştirdi. Bunun sebebi ise hava savunma sisteminin menzili. THAAD'ın menzili 200 kilometre. İsrail'in en kuzeyinden en güneyi ise yaklaşık 420 kilometre. İsrail, THAAD sistemini ülkenin ortasına yerleştirerek hem güneyden hem de kuzeyden gelebilecek tehditlere karşı koyabilmeyi amaçlıyor.
Bölgede 7 adet THAAD bataryası bulunuyor. Her bataryada ise 8 lançer (fırlatıcı) mevcut. Bu, olası bir saldırıda alanda bulunan tüm bataryalar aynı anda ateşlenirse birkaç saniye içerisinde 56 balistik füzenin imha edilebileceği anlamına geliyor. Bölgede gerilim hızla yükselirken katil İsrail de olası savaş senaryosuna ABD'den aldığı THAAD'larla hazırlık yapıyor. THAAD sisteminin İsrail'in hava savunma sistemlerine entegre edilmesi bekleniyor.
İşte THAAD bataryalarının tam koordinatları:
31°30'18.76"N,34°48'38.84"E
31°30'03.52"N,34°48'38.19"E
31°29'52.22"N,34°48'38.34"E
31°30'02.20"N,34°48'56.30"E
31°29'50.31"N,34°48'54.18"E
31°29'38.91"N,34°48'49.54"E
31°29'19.48"N,34°49'06.27"E