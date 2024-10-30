İsrail'in sırrı deşifre oldu: THAAD Hava Savunma Sistemi uydu görüntülerine yakalandı

Katil İsrail, THAAD bataryalarını ülkenin orta kesimlerinde yer alan boş bir araziye yerleştirdi. Bunun sebebi ise hava savunma sisteminin menzili. THAAD'ın menzili 200 kilometre. İsrail'in en kuzeyinden en güneyi ise yaklaşık 420 kilometre. İsrail, THAAD sistemini ülkenin ortasına yerleştirerek hem güneyden hem de kuzeyden gelebilecek tehditlere karşı koyabilmeyi amaçlıyor.