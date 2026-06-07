Ateşkes ve barış gündemdeyken ABD'den Hürmüz'de krizi tırmandıracak adım

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini riske attığı değerlendirilen iki İran İHA'sının etkisiz hale getirildiğini bildirerek, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ve yüksek alarm seviyesinin sürdürüleceğini duyurdu.
ABD ile İran arasında görüşmeler devam ederken bölgedeki gerginlik de sürüyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusunun Hürmüz Boğazı üzerinde deniz trafiğine tehdit oluşturan 2 İran insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
"Teyakkuzda olmaya devam edeceğiz"
Açıklamada, ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı üzerinde uluslararası deniz trafiğine tehdit oluşturan İran'a ait 2 "tek yönlü saldırı" İHA'sını düşürdüğü belirtildi.