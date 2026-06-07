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Ekvador'da yangın. Limandaki 35 tekne küle döndü

Ekvador'da yangın. Limandaki 35 tekne küle döndü

07:457/06/2026, الأحد
AA
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Limanda yangın: 14 balıkçı teknesi ile 21 sürat teknesi zarar gördü
Limanda yangın: 14 balıkçı teknesi ile 21 sürat teknesi zarar gördü

Ekvador'un Manabi eyaletindeki bir limanda çıkan yangında 14 balıkçı teknesi ile 21 sürat teknesinin zarar gördüğü bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, balıkçı ve sürat teknelerinin demirlediği Manta Liman Başkanlığı Balıkçı İskelesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında 2 kişi yaralanırken, 14 balıkçı teknesi ile 21 sürat teknesi zarar gördü.

Olayın çete hesaplaşması ya da organize suç örgütleriyle bağlantılı bir saldırı olup olmadığı araştırılıyor.

Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliğinden (SNGR) yapılan açıklamada, yangının Manta Liman Başkanlığına bağlı teknelerde çıktığı belirtilerek, hasar tespiti ve ihtiyaç analiz çalışmalarının yerel makamlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğü kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünü kaplayan yoğun alev ve siyah dumanlar dikkati çekti.

Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve kurumlar arası koordinasyonun devam ettiğini açıkladı.



#balıkçı tekneleri
#Ekvador
#Manabi eyaleti
#Manta Liman Başkanlığı Balıkçı İskelesi
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