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Mersin'de liman şantiyesinde yangın: Müdahale sürüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde liman şantiyesinde çıkan ve biranda büyüyen yangına ekipler hem havadan hem karadan müdahale ediyor.

11:05 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 11:35 - 28/07/2024 Pazar
IHA
Yerleşim yerlerine sıçramasına karşı ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yerleşim yerlerine sıçramasına karşı ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Olay, İlçeye bağlı Taşucu Kum Mahallesi mevkiinde bulunan Ceyport limanın şantiyesinde molozların olduğu bölgede yangın çıktı. Yangın büyüyerek limanın alt yapısında kullanılacak malzemelere de sıçrayarak büyüdü.


Olay yerine itfaiye ve arazözler ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.


Ekiplerin müdahalesi sürerken alevler ve dumanlar ilçenin bir çok noktasında görülmeye başlandı.


Yerleşim yerlerine sıçramasına karşı ekiplerin aralıksız müdahalesinin sürdüğü bildirildi.



#Mersin
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#yangın
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