Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinde yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

07:5927/08/2025, Çarşamba
G: 27/08/2025, Çarşamba
IHA
Haydarpaşa Limanı'nda korkutan yangın
Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Sabah saatlerinde meydana gelen yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Yangında bir personel sırtından hafif şekilde yaralandı. Yaralı personel ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın sabah 07.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı’nda bulunan yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde çıktı.

İşte olay yerinden görüntüler
Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinde yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Gündem
27 Ağustos, Çarşamba

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Gemi personeli yaralandı

Yangında gemi personelinden bir kişi sırtından hafif şekilde yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

İnceleme başlatıldı

İtfaiyenin hızlı müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, gemide soğutma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

