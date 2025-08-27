Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinde yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Sabah saatlerinde meydana gelen yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Yangında bir personel sırtından hafif şekilde yaralandı. Yaralı personel ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, yangın sabah 07.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı’nda bulunan yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Gemi personeli yaralandı
İnceleme başlatıldı
İtfaiyenin hızlı müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, gemide soğutma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.