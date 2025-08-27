Edinilen bilgiye göre, yangın sabah 07.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı’nda bulunan yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde çıktı.

Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinde yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi.