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Dünya

Ateşkese vurgu yapan Biden'dan İsrail'e Refah uyarısı: Umarım bunu yapmazlar

Gazze'deki soykırım saldırılarını kara harekatı başlatarak Refah'a taşımayı amaçlayan terör devleti İsrail'e, eli kanlı ortağı ABD'den uyarı geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelere atıf yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Umarım İsrail, bu arada (Refah'ta) geniş çaplı bir kara işgaline girişmez." dedi. Rehineleri çıkarabilmek için Gazze'de geçici bir ateşkes olması gerektiğini de ifade eden Biden, "Bu süreç başladı. Bunun gerçekleştirilebilmesi için umutluyum." ifadelerini kullandı.

23:29 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 23:37 - 16/02/2024 Cuma
AA
Binyamin Netanyahu - Joe Biden
Binyamin Netanyahu - Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelere atıf yaparak, "Rehineleri çıkarabilmek için (Gazze'de) geçici bir ateşkes olmalı. Bu (süreç) başladı. Bunun gerçekleştirilebilmesi için umutluyum. Ayrıca umarım İsrail, bu arada (Refah'ta) geniş çaplı bir kara işgaline girişmez." dedi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Gazze ve Refah'taki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile son bir hafta içinde birkaç kez uzun görüşmeler yaptığını ve Gazze'deki durumu ele aldıklarını belirtti.

"Umarım İsrail geniş çaplı bir kara işgaline girişmez"

İsrail'in Refah'ta kapsamlı ve uygulanabilir plan olmaksızın bir saldırıya başlayıp başlamayacağı konusundaki soruya yanıt veren Biden, şöyle konuştu:

"Şunu açıkça dile getirdim ki rehineleri çıkarabilmek için (Gazze'de) geçici bir ateşkes olmalı. Bu (süreç) başladı. Bunun gerçekleştirilebilmesi için umutluyum. Ayrıca umarım İsrail, bu arada (Refah'ta) geniş çaplı bir kara işgaline girişmez. Dolayısıyla benim beklentim bunun olmaması. Bu süreçte geçici bir ateşkes olmalı."

Hamas'ın elindeki rehineler arasında Amerikalıların da olduğunu hatırlatan Biden, rehinelerin çıkarılması ve geçici ateşkes anlaşmasının sağlanması konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.




#Refah
#ABD
#Joe Biden
#Gazze
#israil
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