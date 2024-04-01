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Atina Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu'na tebrik

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı paylaştı.

15:39 - 1/04/2024 Pazartesi
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Haris Doukas - Ekrem İmamoğlu
Haris Doukas - Ekrem İmamoğlu

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Türkiye, 5 yıllık belediye başkanlarını belirledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sandıktan çıkan sonuçlara göre yeniden İBB Başkanı seçildi.


Atina Belediye Başkanı'ndan tebrik


Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu ve muhalefet partisi adaylarına tebrik mesajları gelirken; bir paylaşım da İmamoğlu'nun yakın ilişkisi olduğu bilinen Atina Belediye Başkanı'ndan geldi.


Doukas, Twitter üzerinden Türkçe olarak "Tebrikler" diyerek şunları söyledi:


"Yeniden seçilmeniz, başarıyla sürdürdüğünüz görevinizi daha da ileriye taşıyacak. Şehriniz için vizyonunuz, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Şehirlerimiz arasındaki ortak değerler ve karşılaştığımız yeni zorluklar karşısında gösterdiğimiz kararlılık, iş birliğimizin başarıya ulaşmasını sağlayacak."




#Atina
#Yunanistan
#Ekrem İmamoğlu
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