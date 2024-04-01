Atina Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu'na tebrik

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Türkiye, 5 yıllık belediye başkanlarını belirledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sandıktan çıkan sonuçlara göre yeniden İBB Başkanı seçildi.
Atina Belediye Başkanı'ndan tebrik
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu ve muhalefet partisi adaylarına tebrik mesajları gelirken; bir paylaşım da İmamoğlu'nun yakın ilişkisi olduğu bilinen Atina Belediye Başkanı'ndan geldi.
Doukas, Twitter üzerinden Türkçe olarak "Tebrikler" diyerek şunları söyledi: