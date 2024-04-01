Atina Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu'na tebrik

"Yeniden seçilmeniz, başarıyla sürdürdüğünüz görevinizi daha da ileriye taşıyacak. Şehriniz için vizyonunuz, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Şehirlerimiz arasındaki ortak değerler ve karşılaştığımız yeni zorluklar karşısında gösterdiğimiz kararlılık, iş birliğimizin başarıya ulaşmasını sağlayacak."