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Atina Ege’yi kapattı: Doğu Akdeniz'de son durum

Atina Ege’yi kapattı

Türkiye, Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’de silahsızlandırılmış adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etmesine sert tepki gösterdi. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunanistan’ı bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan, silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etti.
Yunanistan, silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan tarafından Ege ve Doğu Akdeniz’de yayınlanan NOTAM hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başta olmak üzere diyalog kanallarının önkoşulsuz açılması konusunda Türkiye’nin tutumunda bir değişiklik olmadığını belirten Aksoy, ancak Yunanistan’ın bölgede gerginliği arttırıcı ve kışkırtıcı adımlarının devam ettiğini kaydetti. Aksoy, şöyle konuştu:

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Hami Aksoy

BARIŞI BALTALIYOR

  • “Buna son örnek, Yunanistan’ın yayımladığı bir NOTAM’la silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etmesi ve Ege’yi boydan boya ve Doğu Akdeniz’de çok geniş bir sahayı 4 Ocak’tan 26 Şubat 2021 tarihine kadar kapatmasıdır. Yunanistan’ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz.

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