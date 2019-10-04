Dünya Atina F-16 uçuramadı
AVRUPA

Atina F-16 uçuramadı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 1 Ekim’de kutladığı ‘Kıbrıs kuruluş yıl dönümü’ etkinliğinde Yunanistan’a ait F-16 savaş uçaklarının Başbakan Kiriakos Miçotakis’in talimatıyla uçmasının engellendiği iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanlılara ait F-16 uçağı
Yunanlılara ait F-16 uçağı

Rum medyasının haberine göre Miçotakis, Ankara’nın tepkisinden korktuğu için F-16’ları Kıbrıs semalarında uçuramadı. “Atina korktu. Yunan savaş uçakları askeri geçit töreninde uçamadı” manşetini atan Fileleftheros gazetesi, daha önce uçması planlanan F-16’ların tören sabahı alınan ani bir kararla geri çekildiğini yazdı. Gazete, “Türkiye’ye mesaj verilecekti. Ama Miçotakis hükümeti bu sembolik önemdeki eyleme bile yanaşmadı” diye yazdı. Atina yönetimine yönelik sert ifadelerin bulunduğu haberlerde Yunanistan’ın garantör güç olarak daha cesur davranması gerektiği ifade edildi. Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis de, ‘savaş uçaklarının törende uçmaması kararının tamamen Miçotakis hükümetine ait olduğunu’ söyledi.

  • Rumlarda hayal kırıklığı
  • Rum ve Yunan hükümetlerinin aldığı ortak karara göre Yunan F-16’ları, Türkiye’ye mesaj vermek amacıyla 1 Ekim’de askeri tören alanında uçuş yapacaktı. Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliği aynı gün Rum yönetimine F-16 uçuşunun iptal edildiği bilgisini geçti. Hayal kırıklığına uğrayan Rum Yönetimi, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Kıbrıs Cumhuriyeti 16 Ağustos 1960 tarihinde 7 Rum ve 3 Türk bakanla kurulmuş olmasına rağmen, Rumlar 1 Ekim’de sözde ‘bağımsızlık günü’ kutluyor.

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