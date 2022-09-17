Dünya Atina hala insanlık suçu işliyor
AVRUPA

Atina hâlâ insanlık suçu işliyor

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik ithamları hakkında yazılı açıklama yaptı. “Küçük Asya Felaketi” açıklamaları nedeniyle Yunanistan’ı aklıselime davet eden Türkiye, Ege’de göçmenleri geri iten Atina’nın insanlığa karşı suç işlemeye devam ettiğini vurguladı.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Atina hâlâ insanlık suçu işliyor
Türkiye'den 'küçük asya felaketi' yanıtı

Bakanlıktan yapılan açıklamada Yunan makamlarının 100 yıl önce Anadolu’da aldığı yenilgi ve insanlığa karşı işlediği barbarca suçları unutturmaya, tarihi çarpıtarak kendi kamuoyu ve uluslararası toplumu yanlış yönlendirmeye çalıştığı kaydedildi. Yunanistan’ın Anadolu’da sivil halka karşı gerçekleştirdiği toplu katliamlardan dolayı Lozan Antlaşması’nın 59. maddesinde yer alan “Yunanistan, savaş yasalarına aykırı olarak, Anadolu’da Yunan ordusunun ya da yönetiminin eylemlerinden doğan zararların onarımı yükümlülüğünü tanır” hükmüne istinaden, insanlığa karşı işlediği suçları kabul ettiği ve tazminat ödemeye mahkum edildiği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tarihten hiçbir şekilde ders çıkarmayan Yunanistan’ın günümüzde dahi kadın-çocuk ayırt etmeden, çaresiz durumdaki göçmenleri ölüme terk ederek, insafsız eylemleriyle insanlığa karşı suç işlemeyi sürdürdüğüne tüm dünya tanıklık etmektedir. Türkiye, tarihi olayları çarpıtmaya çalışan Yunanistan’a, Yunan tarihi ve bugüne dair kara lekeleri hatırlatmaya, gerçekleri uluslararası topluma anlatmaya devam edecektir. Yunanistan’ı aklıselime ve gerçekleri tahrifat yoluyla nefreti körüklemekten vazgeçmeye bir kez daha davet ediyoruz.”

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