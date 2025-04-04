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Atina, İsrail füze sistemine talip

Atina, İsrail füze sistemine talip

04:004/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Miçotakis, 30 Mart'ta İsrail'i ziyaret edip, mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile biraraya gelmişti.
Miçotakis, 30 Mart'ta İsrail'i ziyaret edip, mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile biraraya gelmişti.

Yunanistan’ın Rusya yapımı S-300 hava savunma sistemini İsrail’den alacağı BARAK hava savunma sistemi ile değiştirmeyi değerlendirdiği iddia edildi. yKathimerini gazetesine konuşan kaynaklar, Yunanistan’ın İsrail’den BARAK hava savunma sistemi almayı “etkin bir biçimde” değerlendirdiğini, söz konusu sistemin olasılıkla ülkenin “Aşil Kalkanı” olarak bilinen yeni çok katmanlı hava savunma mimarisinin kilit bir parçası olacağını söyledi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, parlamentoda ülkesinin 25 milyar euroluk 12 yıllık savunma stratejisini açıklarken, daha kısa sürede tedariklerinin sağlanması ve daha düşük maliyetli olması dolayısıyla İsrail hava savunma sistemlerini ABD yapımı Patriot sistemine tercih ettiklerine işaret etmişti.


#Yunanistan
#İsrail
#füze sistemi

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