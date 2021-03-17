Dünya Atina Lozanı ihlal ediyor
AVRUPA

​Atina Lozan’ı ihlal ediyor

Atina Lozan’ı ihlal ediyor

Yunanistan, Doğu Akdeniz ve Ege’de gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Lozan Antlaşması’na göre “gayri askeri statü”de bulunan Sakız adasını silahlandıran Atina’nın, bir adım ileri giderek 40 askerin katılımıyla tatbikat yaptığı ortaya çıktı. Pazartesi günkü tatbikatta özel kuvvetler Türkiye’ye 7,5 km uzaklıktaki Sakız’da atış eğitimi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lozan Antlaşması’nı delmek için her yolu deneyen Yunanistan, Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen, girişimlerine son vermiyor.
Lozan Antlaşması’nı delmek için her yolu deneyen Yunanistan, Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen, girişimlerine son vermiyor.

Yunanistan, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde, gerilimi tırmandırmaya yönelik provokatif eylemlerine, Türkiye’nin tüm iyi niyetli girişimlerine ve diplomasi çabalarına rağmen devam ediyor. Ege Denizi’nde Lozan Antlaşması’na göre gayrı askeri statüde bulunması gereken adaları askerileştiren Atina yönetimi, Lozan’ı ihlal eden adımlarını ileriye taşıyarak askeri adalar üzerinde askeri tatbikatlar düzenlemeye başladı.

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ÖZEL KUVVETLERDEN ATIŞ EĞİTİMİ

  • Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Yunan Özel Kuvvetleri’ne bağlı askerlerin Türkiye’ye sadece 7,5 kilometre uzaklıkta bulunan Sakız adasında Pazartesi günü tatbikat yaptığı ortaya çıktı. Yunan Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikatta atış eğitimi gerçekleştirdi. Tatbikata 40’ın üzerinde özel kuvvetlere bağlı askerin katıldığı ifade edildi. Atina hükümeti, Sakız Adası’nda gerçekleştirdiği tatbikatla imzaladığı Lozan Antlaşması’ndaki kuralları ihlal etmiş oldu.

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TÜRKİYE’DEN NAVTEX İLANI

Türkiye geçen yıl Sakız adasının gayrı askeri statüsünü ihlal eden Yunanistan’a karşı bir NAVTEX yayınlamıştı. Yayınlanan NAVTEX’te Türkiye, Yunanistan’ın Sakız Adası’nı 1923 Lozan Barış Antlaşması’nı ihlal ederek silahlandırdığını ilan etmişti.

Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan görüşmeleriyle ilgili açıklama
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Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan görüşmeleriyle ilgili açıklama

Dedeağaç’ta da benzer girişim

  • Yunanistan sadece Ege’de değil, ABD’ye üs kurması için tahsis ettiği Dedeağaç’ta da Lozan’ı delme girişiminde bulunuyor. ABD’nin Dedeağaç’a üs kurması Lozan Antlaşması’na aykırı diyen uzmanlar, “Dedeağaç sınırdan askersizleştirilmesi gereken 30 km alan içerisinde yer alıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Anlaşmalara aykırı

Lozan ve Paris anlaşmalarına aykırı hareket eden Yunanistan’ın Ege’deki 23 adanın büyük kısmını cephaneliğe çevirerek uluslararası tüm anlaşmaları ihlal ettiği biliniyor. Atina ayrıca, Limni, Midilli, İstanköy ve Rodos adalarına havaalanı inşa etti ve savaş uçakları yerleştirdi. Türkiye’nin nota verdiği Yunanistan NATO üyesi bir ülke olmasına rağmen uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak geri adım atmıyor ve gerginliği tırmandırıyor.

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