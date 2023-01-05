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Atina yönetimi seçim tarihini bile Türkiye’ye endeksledi

İlkbaharda sandığa gitmeye hazırlanan Yunanistan’da dikkatler Türkiye’nin yakında açıklanması beklenen seçim tarihine çevrildi. Miçotakis yönetimi, iki ülke seçimlerinin çakışmamasını istiyor.

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Haber Merkezi Diğer
Atina yönetimi seçim tarihini bile Türkiye’ye endeksledi
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis.

Türkiye’deki Seçim Tarihi, Yunanistan’da seçimlerin ne zaman yapılacağını belirleyecek önemli bir faktör haline geldi.

  • Türkiye’de seçimlerin 18 Haziran’dan önceye çekilme ihtimali, Atina’da endişe oluştururken, Başbakan Kiriakos Miçotakis’in seçim takvimini de altüst ettiği öne sürüldü.

ATİNA’NIN TAKVİMİ

Türkiye ile Yunanistan’daki seçimlerin aynı veya birbirlerine yakın tarihlere denk düşmemesini isteyen Başbakan Miçotakis, ülkesinde nisan ayının ilk yarısında sandık başına gidilmesini planlıyordu. Uygulanacak seçim sistemi nedeniyle, tek partili ya da koalisyon hükümeti kurulması ihtimalinin çok zayıf olduğundan, mayıs ayının ikinci yarısında, farklı sisteminin uygulayacağı yeni seçimlerin yapılmasını ve tekrar iktidara gelmeyi tasarlıyordu. Miçotakis’in planı, Yunanistan’daki seçimlerin, 18 Haziran’dan önce, mayıs sonlarına kadar tamamlanmasıydı.

YUNANİSTAN ÖTELEYEBİLİR

Ta Nea gazetesine göre, Başbakan Miçotakis, Türkiye’de seçimlerin 18 Haziran’da önceye çekilmesi ihtimali karşısında, artık Yunanistan’da ilk seçimlerin, nisan yerine mayıs ayında yapılması olasılığı üzerinde duruyor. Yunan medyasında, Miçotakis’in, iki ülkedeki seçim tarihlerinin aynı veya birbirlerine yakın tarihlerde yapılmamasını istemesinin nedenleriyle ilgili şu iddialar ortaya atıldı:

  • - Seçim öncesi dönemlerin çakışması durumunda, karşılıklı sert söylemler nedeniyle, gerginlik aniden daha da tırmanabilir. - Yunanistan’da ilk ile ikinci seçimler arasındaki 1.5 aylık sürede, başbakanın ve bakanların değişeceği geçici bir seçim hükümeti kurulacak. Türkiye, söz konusu süreden yararlanmak isteyebilir.

MİÇOTAKİS, ÇİPRAS’IN ÖNÜNDE

Ülkede yayınlanan son anketler, Miçotakis’in, rakibi ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) partisi lideri Aleksis Çipras’tan 8 puan önde gittiğinde birleşti. Anketler, Miçotakis’in lideri olduğu merkez sağcı Yeni Demokrasi partisinin seçimlerde yüzde 36-37 oranında oy toplayacağını gösteriyor. Bu oran, seçim sistemi nedeniyle, yapılacak ilk seçimlerde Miçotakis’in iktidarını koruyabilmesi için yeterli değil. SYRİZA’nın, sosyalist Pasok ile koalisyon hükümeti kurabilmesi ihtimali de çok zayıf görünüyor. İlk seçimlerde, bir partinin tek başına iktidar olabilmesi için yüzde 46.5 oranında oy toplamasını gerektiriyor. Buna karşı aynı oran, farklı sistemin uygulanacağı ikinci seçimlerde Başbakan Kiriakos Miçotakis’in tek başına iktidarda kalabilmesi için yeterli olabilir.

BİLGİ NOTU

Yunanistan’da son genel seçimler 7 Temmuz 2019’da yapılmıştı. Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi partisi oyların yüzde 39.85’ini alarak, 300 üyeli parlamentoda 158 milletvekili ile temsil edilmişti.

AKAR’DAN YUNAN MEVKİDAŞINA TAZİYE MESAJI

Türk ve Yunan Savunma Bakanları Hulusi Akar ile Nikos Panayiotopulos arasındaki direkt iletişim hattı, geçtiğimiz günlerde, üzücü bir gelişme için de olsa devreye girdi. Panayiotopulos’un, 82 yaşındaki annesi Katerina’nın kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini öğrenen Akar, Yunan mevkidaşına başsağlığı mesajı gönderdi. Yunan medyasına göre Akar “Sevgili Nikos, sana ve ailene samimi taziyelerimi dile getiriyorum. Annen, huzur içinde yatsın” dedi. Panayiotopulos da “Dayanışman için teşekkür ederim. 2023’ün bir barış yılı olmasını dilerim. Bunun olabilmesi için de birlikte çalışmalıyız” cevabı verdi. Akar, Yunan mevkidaşına başsağlığında bulunmakla yetinmedi. Panayiotopulos’un annesi Katerina’nın, Kavala şehrindeki Ayios Pavlos kilisesindeki cenaze törenine “Bay ve Bayan Hulusi Akar” yazılı çelenk de gönderdi.

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