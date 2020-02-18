Dünya Atinada mutabakat paniği
AVRUPA

Atina’da mutabakat paniği

Birleşmiş Milletler’in Türkiye ile Libya arasındaki Akdeniz’de dengeleri değiştiren mutabakat metnini yayımlayacağını açıklaması Atina’yı panikletti. BM’nin, Türkiye-Libya’nın anlaştığı deniz alanı haritasını veri tabanına kaydetmesiyle Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki tezleri tamamen boşa düşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Sondaj Gemisi
Fatih Sondaj Gemisi

Yunanistan medyası, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında 27 Kasım 2019 tarihinde imzalanan Deniz Yetki Sınırları Mutabakatı’nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından resmen ilan edileceğini haberleştirdi. Kathimerini gazetesinin haberine göre Birleşimiş Milletler Okyanus İşleri ve Deniz Hukuku departmanının, Türkiye-Libya arasında Münhasır Ekonomik bölgeleri belirleyen mutabakat metninde belirtilen coğrafi koordinatları resmen yayınlayacağını yazdı. Gazeteye göre BM’nin adımı Atina’da paniğe sebep oldu. Türkiye-Libya mutabakat metninde belirtilen MEB koordinatlarının resmen yayınlanması ile Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki sözde hak iddiaları tamamen geçersiz kılınacak.

Bölge haritası

GİRİŞİMLER BOŞA DÜŞECEK

Gazete, Türkiye-Libya mutabakat metnindeki denizalanı haritalarının BM veri tabanına kaydedilmesiyle uluslararası alanda resmi nitelik kazanacağını ve Yunanistan’ın mutabakat karşıtı girişimlerinin boşa düşeceğine dikkat çekti. Haberde, Birleşmiş Milletler’in bu anlaşmayı yayımlanmasından sonra, Girit’in güneyindeki sahalarda araştırmalar için önlerinde yeni bir yol açılacağını belirttiler.

ADALAR DEVRE DIŞI

Türkiye ile Libya arasında 29,7 kilometrelik bir alan öngören anlaşmanın hem Girit Adası’nın yetkisini sınırladığını hem de Kasos, Kerp, Rodos ve Meis (Dedeağaç) gibi adalara neredeyse hiçbir yetki tanımadığı dikkat çekilen haberde, Yunanistan’ın MEB iddialarının tamamen boşa düştüğü belirtildi.

TÜRKİYE SONDAJA BAŞLAYACAK

Atina’da alarm verildiğini belirten haberde, “Türklerin açıkladığı haritaların Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanması ile bu anlaşma resmiyet kazanacak ve böylece Ankara’nın diğer bölgelerde sondaj yapma faaliyetlerinin önü açılacak” ifadelerine yer verildi. Bu şekilde ister Türkiye isterse Libya MEB’inde kalsın, Türkiye’nin söz konusu bölgelerde Türk Petrolleri’ni faaliyetler için yetkilendirilebileceğine işaret edildi.

Güney Kıbrıs ve Fransa’dan ortak tatbikat

  • Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa’nın, Fransız “Rafale” tipi savaş uçaklarının katılımıyla, dün sabahtan itibaren Kıbrıs adasında ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi. Rum haber kaynaklarına göre, “Talos 2020” adı verilen tatbikat, karadan ve havadan icra ediliyor. Bu sabah başlayan tatbikatın Kıbrıs Rum kesimi ile Fransa arasındaki üçüncü ortak tatbikat olduğuna dikkat çekildi. Tatbikatı takip eden Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, iki ülke arasında askeri düzeyde yakın iş birliği açısından ortak tatbikatın somut örnek teşkil ettiğini söyledi. İki ülke arasında deniz ve hava savunmasına ilişkin başka tatbikatların yapılmasının beklendiğini ifade eden Angelidis, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’nin bugün Ada’ya geleceğini bildirdi.

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