Dünya Atinada provokatif anlaşma
AVRUPA

Atina’da provokatif anlaşma

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan haklarını korumasını hazmedemeyen Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bölgede gerilimi artıracak yeni bir provokatif anlaşmaya Atina’da imza attı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Atina’da provokatif anlaşma ​
Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bölgede gerilimi artıracak yeni bir provokatif anlaşmaya Atina’da imza attı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan haklarını korumasını hazmedemeyen Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bölgede gerilimi artıracak yeni bir provokatif anlaşmaya Atina’da imza attı. Türkiye’nin kararlı tutumu sayesinde, Doğu Akdeniz’de East Med doğal gaz boru hattı projesinde ilerleme katedemeyen şer üçlüsü, bu sefer elektrik iletim anlaşmasına imza attı.

Atina’daki törene Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Mısır’ın darbeci lideri Sisi ve Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis katıldı. Anlaşma kapsamında denizaltı elektrik hattının geçen yıl Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan ve Türkiye’nin tanımadığı münhasır ekonomik bölgeden inşa edilmesinin planlandığı belirtildi.

Törene katılmamasına rağmen anlaşmanın bir diğer ortağı ise, provokatif East Med projesinin mimarı İsrail. Üç ülke, bölgede doğal gaz arama niyetlerini de yinelediler. Proje ile Mısır’da güneş panelleri ile depolanan elektriğin Avrupa’ya aktarılması amaçlanıyor.

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SÜREKLİ GERİLİM ÇIKARTIYORLAR

Kasım 2019’da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması ile, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Rum Kesimi’nin tek taraflı adımlarına net cevap verilmişti. Önceki gün Atina’da imzalanan elektrik hattı anlaşması, Doğu Akdeniz’de gerilimin sorumlusunun

Yunan ve Rum tarafı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ekim ayı başında da Rum Kesimi’nin Nautical Geo gemisiyle Tük Kıta Sahanlığı’na provokatif girme girişimi, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı unsurlar tarafından engellenmişti. Nautical Geo araştırma gemisinin eylül ayı sonunda Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan Girit’in doğusundaki sahada izinsiz yapmaya çalıştığı faaliyete de yine Türk Deniz Kuvvetleri unsurları engel olmuştu.

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