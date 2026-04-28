Atina'da silahlı saldırı: 5 yaralı

Yunanistan devlet televizyonunun haberine göre, başkent Atina'da bugün bir dizi silahlı saldırı meydana geldi. Şehrin farklı noktalarında gerçekleştiği belirtilen saldırılarda toplam 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yunanistan polisinin olay yerlerinde güvenlik önlemi aldığı ve saldırıların şüphelisi olduğu tespit edilen 89 yaşındaki bir erkeğin yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.