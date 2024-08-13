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Dünya

Atina'daki orman yangınından acı haber

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayarak giderek yayılan yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

10:52 - 13/08/2024 الثلاثاء
IHA
Söndürme çalışmaları 702 itfaiyeci, 199 itfaiye aracı, 35 uçağın yanı sıra gönüller ve ordu personelinin de desteğiyle devam ediyor.
Söndürme çalışmaları 702 itfaiyeci, 199 itfaiye aracı, 35 uçağın yanı sıra gönüller ve ordu personelinin de desteğiyle devam ediyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 35 kilometre kuzeyindeki Varnava köyünde pazar günü çıkan orman yangını giderek yayılıyor. İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, Vrilissia'da yanan bir dükkanda 1 kadının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Yunanistan Ulusal Gözlemevine göre yangında şu ana kadar 100 bin dönümlük alan kül oldu.

İtfaiye Sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis, itfaiyecilerin şu an tek cephede mücadele ettiğini, ancak çoğunlukla Marathon ve Penteli çevresinde olmak üzere birçok aktif yangın olduğunu aktardı.

Söndürme çalışmaları 702 itfaiyeci, 199 itfaiye aracı, 35 uçağın yanı sıra gönüller ve ordu personelinin de desteğiyle devam ediyor.

Türkiye ve AB'den destek

Yunanistan'ın talebi üzerine dün AB Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye girmesiyle Fransa'nın 1 yangın söndürme helikopteri, 28 itfaiye aracı ve 200 itfaiyeci, İtalya'nın 1 yangın söndürme uçağı ve Çekya'nın 25 araç ile 75 itfaiyeci göndermesi bekleniyor. Türkiye'den havalanan 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter ise sabah saatlerinde Atina'daki Venizelos Havalimanı'na ulaştı.

Yangın 3. gününde

Pazar günü Atina'nın yaklaşık 35 kuzeydoğusundaki Marathon Gölü yakınlarında başlayıp Pendeli Dağı'nı geçerek dün başkent Atina'nın kuzey banliyölerine ulaşan yangın, Nea Penteli, Palaia Penteli, Patima Halandriou ve Vrilissia'da evleri, iş yerlerini ve araçları küle çevirdi. Yerleşim yerleri, 2 manastır ve 3 hastane tahliye edilirken, Atina'nın merkezi duman ve kül bulutuyla kaplandı, bazı noktalarda elektrik kesintileri yaşandı.


Yunanistan’da orman yangını kontrol edilemedi: Çok sayıda ev kül oldu

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın nedeniyle Penteli'deki Amalia Fleming Hastanesi'nin de tahliye edildiği bildirildi. Yunan basınındaki haberlere göre, yüzlerce itfaiyecinin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan başkent Atina'nın kuzey kesimlerinde çıkan yangın nedeniyle birçok yerleşim yeri tahliye edildi. Sabah saatlerinde tahliye edilen Penteli Çocuk Hastanesi ile 414. Askeri Hastanesi'nin ardından, şimdi de Amalia Felming Hastanesi'nin tahliye edildiği belirtildi. 1960’tan beri kaydedilen en sıcak haziran ve temmuz ayının yaşandığı Yunanistan'da yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılmaya devam eden yangında çok sayıda evin kül olduğunu duyurdu.


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