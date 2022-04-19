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Dünya Atinadan Egede yeni provokasyon planı
AVRUPA

Atina’dan Ege’de yeni provokasyon planı

Fırkateyn sayısını 12’ye, korvet sayısını 6’ya çıkaracak olan Yunanistan donanmasının, Ege’de Türk kıta sahanlığının ve Münhasır Ekonomik Bölgesini (MEB) de hedef alan bir planı uygulamaya hazırlandığı belirtildi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Atina’dan Ege’de yeni provokasyon planı
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Yunanistan’ın Ege’de yeni bir provakasyona hazırlandığı ortaya çıktı. Ta NEA gazetesinin haberinde, 3 ila 4 sene içerisinde fırkateyn sayısını 12’ye, korvet sayısını 6’ya çıkaracak olan Yunanistan donanmasının, Ege’de Türk kıta sahanlığının ve Münhasır Ekonomik Bölgesini (MEB) de hedef alan bir planı uygulamaya hazırlandığı belirtildi.

“Ege Kalkanı” adlı planın sonucunda, Yunan Deniz Kuvvetleri’nin, Kuzey Ege’den Doğu Akdeniz’e uzanan deniz alanını kontrol edeceği belirtilen haberde, Türkiye’nin Ege’deki kıta sahanlığı sınırı ve Doğu Akdeniz’deki Türk MEB’inin aşıldığı görüldü. Haritalarda, Yunanistan’ın önümüzdeki yıllarda teslim alacağı fırkateynlerin hangi konumlarda görev yapacağı da gösterildi. Belirlenen noktalarda Yunan donanma unsurlarının bulunmasıyla “Yunanistan’ın Ege’yi kilitleyeceği” iddia edildi.

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