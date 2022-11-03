Dünya Atinanın korsanları Yunanistan mültecileri öldürmek için Gölge Ordu kurdu
AVRUPA

Atina’nın korsanları: Yunanistan mültecileri öldürmek için 'Gölge Ordu' kurdu

Yunanistan, mültecileri öldürmek ve işkence için “Gölge Ordu” kurdu. El-Cezire’nin yayınladığı video ve tanık ifadelerine göre, farklı milletlere mensup bu maskeli çete, göçmenlerin botlarını batırıyor. Çetenin ormanda gizlenen üyeleri, göçmenlere işkencenin yanı sıra korsanlar gibi para ve pasaportlarına el koyuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Atina’nın korsanları: Yunanistan mültecileri öldürmek için Gölge Ordu kurdu
Yunan sınırındaki ormanlık alanda gizlenen maskeli birlikler böyle görüntülendi.

Yunanistan’ın mültecilere karşı uyguladığı insanlık dışı muamelenin dozu her geçen gün daha da artarken, bu kez Gölge Ordu’nun ihlalleri gündeme geldi.

El-Cezire’nin yayınladığı fotoğraf, video ve tanık ifadeleri, farklı milletlere mensup maskeli birliklerin varlığını ortaya koydu. Gölge Ordu’nun deniz ve karada sınır bölgelerinde, mültecilere yönelik korkunç ihlalleri görüntülerle kanıtlandı. Maskeli güçler, denizde mültecilerin botlarını batırıyor, karada ise işkence ediyor.

FARKLI MİLLETLERDEN

Maskeli birliklerin denizin ortasında mültecileri katlettiğini kanıtlayan onlarca video ortaya çıktı. Ormanda gizlenen birlikler yakaladıkları göçmenlere korsan gibi işkence edip para ve pasaportlarını aldıktan sonra Türkiye sınırına atıyor. Görgü tanıkları maskeli birliklerde yer alan kişilerin Arapça dahil faklı dilleri konuştuğu bilgisini verdi. Yunan makamları, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı’nın sessizliği nedeniyle Yunan sınırındaki kayıpların sayısı bilinmiyor.

İNSANLIK SUÇU

Yunan hükümeti şu ana kadar maskeli ordunun varlığını kabul etmedi. Ancak görüntüler, maskeli birliklerin Avrupa güvenlik servislerinin gözü önünde mültecileri taciz ettiğini gözler önüne serdi. Yunanistan’da muhalefet milletvekili ve eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Gölge Ordu’yu ortaya çıkaran El-Cezire’ye yaptığı açıklamada, Avrupa kurumları, AB, Yunan hükümeti ve diğer hükümetlerin insanlık suçu işlediğini belirtti.

152 GÖÇMEN SINIRDA ÖLDÜ

  • Yunanistan 10 yılı aşkın zamandır taraf olduğu sözleşmelere aykırı şekilde, ülkesine ayak basan göçmenlerin çoğunu Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye geri gönderiyor. Yunan sınır güçleri bunu son yıllarda göçmenlerin kişilik haklarını zedelemek ve psikolojilerini bozmak maksadıyla yarı çıplak şekilde gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Yunanistan 2020’den bu yana 14 bin 987’si kara sınırından olmak üzere 61 bin 737 göçmeni Türkiye’ye gönderdi. Geri itmeye maruz kalan 152 göçmen öldü, 200’ü ise yaralandı.

Hem zalim hem sahtekar: Yunanistan’dan göçmen tiyatrosu
DÜNYA
Hem zalim hem sahtekar: Yunanistan’dan göçmen tiyatrosu
İhracat hedefine 40 milyar dolar kaldı

İhracat hedefine 40 milyar dolar kaldı

​En yüksek ekim ayı değerine ulaşıldı.
Taraftarı hadisler karşılayacak

Taraftarı hadisler karşılayacak

​Katar Dünya Kupası'nda İslam'ı tanıtacak.
Putin ikna oldu koridor açıldı

Putin ikna oldu koridor açıldı

​'Erdoğan'ın desteğinden dolayı engellemeyeceğiz'
Bay Kemal sıkıysa başörtülü aday göster

Bay Kemal sıkıysa başörtülü aday göster

​'Bir metrelik bez parçası diyerek' aşağılayan sen değil miydin?
Akşener'den 28 Şubat itirafı

Akşener'den 28 Şubat itirafı

​Refah-Ana'yı ben yıktım.
Fanatikler koalisyonu kazandı

Fanatikler koalisyonu kazandı

​'Araplara ölüm' sloganları atıldı.
Atina'nın korsanları

Atina'nın korsanları

​Yunanistan mültecileri öldürmek için 'Gölge Ordu' kurdu.
Karadeniz'den yeni müjde

Karadeniz'den yeni müjde

​110 milyar metreküp rezerv.
Jandarma ve emniyet iftirayı yargıya taşıdı

Jandarma ve emniyet iftirayı yargıya taşıdı

​'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak'
Üçlü salgın

Üçlü salgın

​Solunum yolu enfeksiyonları beş kat arttı.
Güle güle Bilge Ana

Güle güle Bilge Ana

​29 yıl sonra evlatlarının yanında.
MÜSİAD EXPO başladı

MÜSİAD EXPO başladı

​Beş milyar dolarlık ticaret şöleni.
Hem sanat hem sağlık

Hem sanat hem sağlık

​Terapi duyguları ele veriyor.
Antalya'da korkutan deprem

Antalya'da korkutan deprem

​Çevre illerden de hissedildi.
Türkiye'ye teşekkür üstüne teşekkür

Türkiye'ye teşekkür üstüne teşekkür

​Dünyanın beklediği haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.