Atlantic Council: Türkiye'nin üstün askeri donanımı, Rus donanımına sahip Ermeni kuvvetlerini ezdi geçti

Düşünce kuruluşu Atlantic Council'de yer alan bir analizde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta her iki tarafın askeri kabiliyetleri değerlendirilerek "Son çatışma Azerbaycan'ın 21. yüzyıl taktikleri ile Ermenistan'ın 20. yüzyıl ordusu arasında geçti. Sonuç bir fiyaskoydu" ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE'NİN BAŞARISINA VURGU
Analizde ayrıca Türkiye'nin üstün askeri başarısına vurgu yapıldı: "NATO üyesi Türkiye'nin üstün askeri eğitim ve donanımı, Rus eğitim ve donanımına sahip Ermeni kuvvetlerini tamamen ezdi."
Ukrayna'nın da Rusya'ya karşı, Azerbaycan'ın zaferini örnek alması gerektiği ifade edilen yazının öne çıkan satır başları şöyle:
Azerbaycan’ın iki ülke arasında son altı haftalık savaşta Ermenistan’a karşı kazandığı zafer, onlarca yıllık çıkmaza son vermiş ve Kafkasya bölgesindeki jeopolitik dengeyi değiştirmiş görünüyor. Bu zafer Bakü'nün Azerbaycan'ın çeyrek asırdan fazla bir süredir Ermeni işgali altında kalan bölgelerini yeniden kontrol etmesine izin verirken, Rusya'yı bölgede artan Türk nüfuzunun gerçekliğini kabul etmeye zorladı.
AZERBAYCAN, UKRAYNA'YA ÖRNEK OLABİLİR
Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki koşullar hiçbir şekilde doğrudan karşılaştırılabilir olmasa da, Azerbaycan’ın başarısı yine de Ukraynalı politikacılarn dikkate alması gereken bir dizi işaret sunuyor.
TÜRK DESTEĞİ İLE ZAFER KAZANILDI
Son savaştan elde edilen bir diğer önemli sonuç, jeopolitik ittifakların Rus baskısına direnmek isteyen ülkeler için yaşamsal rolü oldu. Azerbaycan’ın zaferi büyük ölçüde, Rusya’yı Ermenistan’a doğrudan veya dolaylı müdahaleden caydıran önemli bir faktör olan güçlü Türk desteği sayesinde mümkün oldu.
TÜRKİYE LİDERLİK ROLÜNÜ KANITLADI
Türkiye’nin İHA savaşındaki liderlik rolü son Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kanıtladı.
20. VE 21. YÜZYIL SAVAŞI GİBİYDİ
Güney Kafkasya'daki son çatışma, Azerbaycan’ın 21. yüzyıl taktikleri ile Ermenistan’ın 20. yüzyıl ordusu arasında bir çatışmaydı. Sonuç bir fiyaskoydu. NATO üyesi Türkiye’nin üstün askeri eğitim ve teçhizatı, Azerbaycan’a kesin bir üstünlük sağladı ve Rus eğitim ve malzemeleriyle desteklenen Ermeni kuvvetlerini tamamen alt etti.
RUSYA'NIN İTİBARI BALTALANDI
Daha geniş uluslararası arenada, savaş Rusya’nın güvenilir bir müttefik olarak itibarını ciddi şekilde baltaladı.
Azerbaycan-Ermenistan Savaşı çok açıklayıcı oldu. Sovyet sonrası barış sağlama diplomasisinin etkisizliği ortaya çıktı. Çatışma aynı zamanda Rusya'nın güvenilirliği hakkında ciddi sorular sordurdu. Güçlü bölgesel güvenlik ortaklıklarının önemini ve askeri yeniliklerin değerini ortaya koydu. Bunların hepsi Ukrayna'nın görmezden gelemeyeceği dersler.
Taras Kuzio, Johns Hopkins-SAIS'deki Dış Politika Enstitüsü'nde araştırmacı ve Kiev Mohyla Akademisi Ulusal Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyor.