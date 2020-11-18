Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Atlantic Council Türkiyenin üstün askeri donanımı, Rus donanımına sahip Ermeni kuvvetlerini ezdi geçti
ASYA

Atlantic Council: Türkiye'nin üstün askeri donanımı, Rus donanımına sahip Ermeni kuvvetlerini ezdi geçti

Düşünce kuruluşu Atlantic Council'de Azerbaycan zaferinin bölgedeki güç dengelerine etkisi üzerine bir analiz yayınlandı. Yazıda Türkiye'nin üstün askeri başarısına vurgu yapılarak "NATO üyesi Türkiye'nin üstün askeri eğitim ve donanımı, Rus eğitim ve donanımına sahip Ermeni kuvvetlerini tamamen alt etti" ifadelerine yer verildi. Taras Kuzio tarafından kaleme alınan analizde çatışma, "Azerbaycan'ın 21. yüzyıl taktikleri ile Ermenistan'ın 20. yüzyıl ordusu arasında geçti. Sonuç bir fiyaskoydu" sözleriyle değerlendirildi. Analizde, Türkiye’nin İHA savaşındaki liderlik rolünü kanıtladığı, Rusya'nın ise güvenilir müttefik itibarının yara aldığı kaydedildi.

Zeynep Gül Yeni Şafak
Dağlık Karabağ anlaşması ile çatışma sona erdi.
Dağlık Karabağ anlaşması ile çatışma sona erdi.

Düşünce kuruluşu Atlantic Council'de yer alan bir analizde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta her iki tarafın askeri kabiliyetleri değerlendirilerek "Son çatışma Azerbaycan'ın 21. yüzyıl taktikleri ile Ermenistan'ın 20. yüzyıl ordusu arasında geçti. Sonuç bir fiyaskoydu" ifadelerine yer verildi.

Ermenistan ordusundan alçak tuzak: Geri çekildiği bölgelere bırakıyor
DÜNYA
Ermenistan ordusundan alçak tuzak: Geri çekildiği bölgelere bırakıyor

TÜRKİYE'NİN BAŞARISINA VURGU

Analizde ayrıca Türkiye'nin üstün askeri başarısına vurgu yapıldı: "NATO üyesi Türkiye'nin üstün askeri eğitim ve donanımı, Rus eğitim ve donanımına sahip Ermeni kuvvetlerini tamamen ezdi."

Ukrayna'nın da Rusya'ya karşı, Azerbaycan'ın zaferini örnek alması gerektiği ifade edilen yazının öne çıkan satır başları şöyle:

Azerbaycan’ın iki ülke arasında son altı haftalık savaşta Ermenistan’a karşı kazandığı zafer, onlarca yıllık çıkmaza son vermiş ve Kafkasya bölgesindeki jeopolitik dengeyi değiştirmiş görünüyor. Bu zafer Bakü'nün Azerbaycan'ın çeyrek asırdan fazla bir süredir Ermeni işgali altında kalan bölgelerini yeniden kontrol etmesine izin verirken, Rusya'yı bölgede artan Türk nüfuzunun gerçekliğini kabul etmeye zorladı.

Ermenistan'da asker aileleri Savunma Bakanlığı'nı bastı: Çocuklarımız nerede?
DÜNYA
Ermenistan'da asker aileleri Savunma Bakanlığı'nı bastı: Çocuklarımız nerede?

AZERBAYCAN, UKRAYNA'YA ÖRNEK OLABİLİR

Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki koşullar hiçbir şekilde doğrudan karşılaştırılabilir olmasa da, Azerbaycan’ın başarısı yine de Ukraynalı politikacılarn dikkate alması gereken bir dizi işaret sunuyor.

Aliyev işgalden kurtarılan Fuzuli'de alkışlarla karşılandı
DÜNYA
Aliyev işgalden kurtarılan Fuzuli'de alkışlarla karşılandı

TÜRK DESTEĞİ İLE ZAFER KAZANILDI

Son savaştan elde edilen bir diğer önemli sonuç, jeopolitik ittifakların Rus baskısına direnmek isteyen ülkeler için yaşamsal rolü oldu. Azerbaycan’ın zaferi büyük ölçüde, Rusya’yı Ermenistan’a doğrudan veya dolaylı müdahaleden caydıran önemli bir faktör olan güçlü Türk desteği sayesinde mümkün oldu.

ABD’nin eski Bakü Büyükelçisi Bryza: Azerbaycan zaferini Türk İHA ve SİHA'larına borçlu
DÜNYA
ABD’nin eski Bakü Büyükelçisi Bryza: Azerbaycan zaferini Türk İHA ve SİHA'larına borçlu

TÜRKİYE LİDERLİK ROLÜNÜ KANITLADI

Türkiye’nin İHA savaşındaki liderlik rolü son Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kanıtladı.

20. VE 21. YÜZYIL SAVAŞI GİBİYDİ

Güney Kafkasya'daki son çatışma, Azerbaycan’ın 21. yüzyıl taktikleri ile Ermenistan’ın 20. yüzyıl ordusu arasında bir çatışmaydı. Sonuç bir fiyaskoydu. NATO üyesi Türkiye’nin üstün askeri eğitim ve teçhizatı, Azerbaycan’a kesin bir üstünlük sağladı ve Rus eğitim ve malzemeleriyle desteklenen Ermeni kuvvetlerini tamamen alt etti.

İngiliz basını: Savaşın en büyük galibi Türkiye
DÜNYA
İngiliz basını: Savaşın en büyük galibi Türkiye

RUSYA'NIN İTİBARI BALTALANDI

Daha geniş uluslararası arenada, savaş Rusya’nın güvenilir bir müttefik olarak itibarını ciddi şekilde baltaladı.

Azerbaycan-Ermenistan Savaşı çok açıklayıcı oldu. Sovyet sonrası barış sağlama diplomasisinin etkisizliği ortaya çıktı. Çatışma aynı zamanda Rusya'nın güvenilirliği hakkında ciddi sorular sordurdu. Güçlü bölgesel güvenlik ortaklıklarının önemini ve askeri yeniliklerin değerini ortaya koydu. Bunların hepsi Ukrayna'nın görmezden gelemeyeceği dersler.

Taras Kuzio, Johns Hopkins-SAIS'deki Dış Politika Enstitüsü'nde araştırmacı ve Kiev Mohyla Akademisi Ulusal Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyor.

Kelbecer'i yakıp yıkan Ermeniler: Her şeyi yakacağız, Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız
OYNAT 01:09
Kelbecer'i yakıp yıkan Ermeniler: Her şeyi yakacağız, Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız
Dağlık Karabağ anlaşması sonrası Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri, kamu binalarını ve ormanlık alanları yakıyor. Kelbecer'i terk eden Ermenilerden biri Associated Press ajansına yaptığı açıklamada 'Her şeyi yakacağız. Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız' dedi.

Aliyev: Rezil Paşinyan, Ermenistan utançla yaşayacak biz ise gururla yaşayacağız
OYNAT 00:59
Aliyev: Rezil Paşinyan, Ermenistan utançla yaşayacak biz ise gururla yaşayacağız
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 16 Kasım'da, kurtarılmış bölge olan Fuzuli ve Cebrayil'i ziyaret etti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken, Aliyev, bölgede yaptığı zafer konuşmasında şunları söyledi: Yenilmez halkın Azerbaycan halkı olduğunu, muzaffer ordunun Azerbaycan Ordusu olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Ermeni mitini yok ettik, Ermeni uydurmalarını yerle bir ettik, önümüze diz çöktüler ve utançla yaşayacaklar. Bundan böyle, muzaffer bir halk, güçlü bir devlet, yenilmez bir ordu, iradeli bir kişi olarak gururla yaşayacağız.'


Abone Ol Google News
Türkiye üstün donanımı ile ezdi geçti

Türkiye üstün donanımı ile ezdi geçti

Atlantic Council: Azerbaycan, bir yüzyıl ilerideydi.
Ermeniler Kelbeceri yakıp yıktı

Ermeniler Kelbecer'i yakıp yıktı

"​Her şeyi yakacağız, Müslümanlara bir şey kalmayacak".
Halil Sezai davasında gerekçeli karar: İlk vukuatı değil, suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadı

Neden sürgün edildi?

Neden sürgün edildi?

Vaniköy Camii banisi, padişahın en sevdiği hocasıydı.

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

"Kimseye maskeyi takın demiyoruz, indirmeyin diyoruz".

Gemilerinin biri gidiyor diğeri geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.