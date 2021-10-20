Dünya AUKUSa karşı gövde gösterisi
ASYA

AUKUS’a karşı gövde gösterisi

Çin Komünist Partisi’nin resmî yayın organı Global Times gazetesi, Japon Denizi’nden ortak harekât dahilinde geçen Çin ve Rus donanmasına ait savaş gemilerinin AUKUS’a karşı bir mesaj olduğunu belirtti.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​AUKUS’a karşı gövde gösterisi
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Çin Komünist Partisi’nin resmî yayın organı Global Times gazetesi, Japon Denizi’nden ortak harekât dahilinde geçen Çin ve Rus donanmasına ait savaş gemilerinin AUKUS’a karşı bir mesaj olduğunu belirtti.

Çin ve Rusya’nın savaş gemileri, dün Japonya’nın kuzeyindeki Tsugaru Boğazı’ndan geçmişti. Japon Denizi’nden ayrılarak boğaza giren 10 gemi, buradan Pasifik Okyanusu’na geçiş yapmıştı. Japonya Savunma Bakanlığı yetkilileri, iki ülkeye ait donanma unsurlarının birlikte ilk kez bu boğazda görüldüklerini belirtti.

Gemilerin 5’inin, Renhai sınıfı güdümlü füze destroyeri dahil Çin’e, biri destroyer olmak üzere diğer 5 geminin ise Rus donanmasına ait olduğu kaydedildi. Ayrıca geçen perşembe günü Japon Denizi’nde başlayan Çin ile Rusya’nın ortak tatbikatının da, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan güvenlik iş birliği anlaşması AUKUS’a karşı mesaj niteliği taşıdığı kaydedildi.

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