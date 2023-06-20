Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda geriledi

Buna göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 0,4 düştü. İnşaat üretimi, 2022'nin nisan ayına göre ise yüzde 0,2 arttı.

AB ülkeleri arasında nisanda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 3 ile Belçika'da, yüzde 2 ile Almanya'da ve yüzde 0,8 ile Fransa'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 6,6 ile Slovenya'da, yüzde 5,3 ile Hollanda'da ve yüzde 4,2 ile Romanya'da kaydedildi.