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Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminde sert düşüş

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Mart ayında önceki aya oranla yüzde 4,1 gerileme kaydetti.

12:51 . 15/05/2023 Pazartesi
AA
Avrupa Birliği (AB), Avro Bölgesi genelinde ekonomik büyüme ve enflasyon beklentisini artırdı.

Avrupa Birliği (AB), Avro Bölgesi genelinde ekonomik büyüme ve enflasyon beklentisini artırdı.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 4,1, Mart 2022'ye göre de yüzde 1,4 düşüş kaydetti.

AB'de sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,3 geriledi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde martta sanayi üretiminin aylık yüzde 2,5 düşmesi yönündeydi. Son verilerde sanayi üretimindeki düşüş beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti.

Martta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 26,3 ile İrlanda'da, yüzde 3,9 ile İsveç'te ve yüzde 3,1 ile Almanya'da tespit edildi.

Sanayi üretimi yıllık bazda en fazla yüzde 26,1 ile İrlanda'da, yüzde 16,6 ile Litvanya'da ve yüzde 12,6 ile Estonya'da geriledi.



#Avro bölgesi
#Avrupa
#sanayi üretimi
#düşüş
4 dakika önce
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