Dünya Avrupa batıyor İtalyayı kurtaralım
AVRUPA

Roma’da isyan

Avrupa batıyor İtalya’yı kurtaralım

Fransa, Sarı Yelekliler ile sarsılırken, İtalya’da aşırı sağ partiler, “İlk önce İtalyanlar” sloganıyla meydana indi. Protestolar, Avrupa’nın yerleşik düzenine isyan olarak görülüyor. Aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri Başbakan Yardımcısı Salvini, batışa geçen Avrupa’nın, küreselleşme adına kaybedilen ruhu yeniden canlandırması gerektiğini söyledi.

Yeni Şafak
Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini

Fransa, Sarı Yelekliler'in gösterileri ile sarsılırken, Roma'da da Avrupa yerleşik düzenine isyan gösterisi düzenlendi.

İtalya'da aşırı sağ partiler "İlk önce İtalyanlar, İtalya yeniden başını kaldır" sloganıyla meydanlara indi. Aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "batışa geçen Avrupa'nın küreselleşme adına kaybedilen ruhu yeniden canlandırması gerektiğini" söyledi.

Salvini, "Avrupa'da olanları gördükten sonra anlaşmalarda yazılan istihdam ve ekonomik büyüme nasıl garanti edilebilir? Çok güçlü Almanya'da başlayan ekonomik krize bakın, sarı yelekliler eylemlerini düşünün" vurgusunu yapması dikkat çekti.

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