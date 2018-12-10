Avrupa batıyor İtalya’yı kurtaralım

Fransa, Sarı Yelekliler'in gösterileri ile sarsılırken, Roma'da da Avrupa yerleşik düzenine isyan gösterisi düzenlendi.
İtalya'da aşırı sağ partiler "İlk önce İtalyanlar, İtalya yeniden başını kaldır" sloganıyla meydanlara indi. Aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "batışa geçen Avrupa'nın küreselleşme adına kaybedilen ruhu yeniden canlandırması gerektiğini" söyledi.
Salvini, "Avrupa'da olanları gördükten sonra anlaşmalarda yazılan istihdam ve ekonomik büyüme nasıl garanti edilebilir? Çok güçlü Almanya'da başlayan ekonomik krize bakın, sarı yelekliler eylemlerini düşünün" vurgusunu yapması dikkat çekti.