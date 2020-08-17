Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'i görüşecek AB Konseyi'nden Doğu Akdeniz'i görüşme çağrısı Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB ülkelerinin liderlerine yarınki "Belarus" konulu toplantı için yazdığı mektupta, Doğu Akdeniz konusunu da ele almak için 24-25 Eylül'de toplantı yapmayı teklif etti. Michel'in, mektubunda, "Dışişleri bakanlarımızın ele aldığı bir diğer konu olan Doğu Akdeniz'deki durum hakkında eksiksiz bir hazırlık için zaman ayırmayı ve 24-25 Eylül 2020'de özel bir Avrupa Konseyi toplantısında yeniden bir araya gelmeyi teklif ediyorum" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 17 Ağustos 2020, 21:55 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020, 22:23 AA